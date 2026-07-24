"The Boss" in an interview:
“No young farmer would put up with that these days”
The president of the Upper Austrian Chamber of Agriculture is grappling with a legal issue. But for “his” farmers, this is just a side issue—there are too many problems to deal with, from abandoned farms to heat waves, water shortages, and bizarre government regulations.
The forecast had actually called for nice weather when the “Krone” met with Franz Waldenberger for an interview. The president of the Chamber of Agriculture still wanted to bale some straw and was pressed for time. But a rare, brief downpour over his farm in Pennewang threw a wrench in his plans. This left time for the interview—though, given the many issues facing agriculture, it was still almost too short.
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