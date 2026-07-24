Schock am Berg: Alpinisten entdeckten Frauenleiche

Tragödie über Innsbruck

Bereits am Mittwoch hatte es in Tirol ein tödliches Alpinunglück gegeben. Ein 18-jähriger Bergsteiger, der mit zwei gleichaltrigen Freunden unterwegs war, stürzte auf der Nordkette vor den Augen seiner Begleiter 200 Meter in den Tod. Das Trio hatte sich zuvor mithilfe einer Outdoor-App orientiert. Nachdem diese ausgefallen war, kam es zur Tragödie.