Johnny Depp taucht bei Comic-Con als Scrooge auf!

Depp plaudert auf der Con Con in seiner Rolle als Scrooge mit Fans, die als er in früheren Rollen verkleidet waren: links ein „Captain Jack Sparrow,“ in der Mitte ein „Willy Wonka“ und hinter diesem ist ein „Edward mit den Scherenhänden“ zu erkennen. (Bild: APA/Daniel Knighton/Getty Images for Paramount Pictures/AFP )