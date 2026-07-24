Johnny Depp taucht bei Comic-Con als Scrooge auf!

Mit Gehstock, Frack, Zylinder und grauem Backenbart ist Johnny Depp (63) kaum wiederzuerkennen. Für seinen ersten großen Hollywoodfilm seit Jahren schlüpft der Superstar in die Rolle des Griesgrams Ebenezer Scrooge. Dass er völlig in der Rolle des Weihnachts-Haters aufgeht, zeigte er jetzt bei Comic-Con in San Diego, wo er im Filmkostüm auftauchte.
Zunächst überraschte er die zugleich verblüfften als auch höchst begeisterten Fans mit seinem ungewohnten Look auf offener Straße, kurz darauf präsentierte er sich auch auf der Comic-Con im kalifornischen San Diego als Hauptfigur des Weihnachtsfilms „Ebenezer: A Christmas Carol“.
Dort stellte US-Regisseur Ti West den Trailer für den düster anmutenden Streifen vor, der im November in die Kinos kommen soll. Nach der Vorlage des Roman-Klassikers „A Christmas Carol“ von Charles Dickens spielt Depp den herzlosen Geschäftsmacher, für den Gefühle und Warmherzigkeit gerade in der Weihnachtszeit reine Zeitverschwendung sind.
Neben Depp wirken unter anderem Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Ian McKellen und Rupert Grint mit.
Der erste Trailer für den Film wurde in den sozialen Medien veröffentlicht und sorgte sogleich für Begeisterung:
Zugleich mit der Comic-Con veröffentlichte Paramount Pictures den ersten Trailer des Films, der sogleich für große Begeisterung sorgte.
Rückkehr nach Hollywood
Für den „Fluch der Karibik“-Star ist es der erste Hollywoodfilm seit dem schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt. Am Ende eines sechswöchigen Verleumdungsprozesses trug Depp im Juni 2022 einen weitgehenden Sieg davon.
Ein Jahr später gab er sein Comeback in dem französischen Kostümdrama „Jeanne du Barry“. Im August 2024 stellte er dann sein Regiewerk „Modi“ vor.
Bei der jährlichen Comic-Con-Messe mit mehr als 100.000 Besuchern stellen Hollywood-Stars neue Filme vor. Studios geben mit Trailern und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Projekte.
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