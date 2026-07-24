Shania und Davina Geiss in neuer Bikini-Kampagne

Geiss-Mädels im Bikini-Angriff! Shania (21) und Davina Geiss (23) starten jetzt ihre nächste Karriere-Stufe – und nabeln sich damit völlig selbstständig von Papas Brieftasche ab. Die Töchter von TV-Millionären Carmen und Robert Geiss stehen erstmals für eine große Modemarke außerhalb des eigenen Familien-Imperiums vor der Kamera.