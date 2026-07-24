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Shania und Davina Geiss in neuer Bikini-Kampagne

Society International
24.07.2026 08:55
Vom TV-Nachwuchs zu Bikini-Business-Babes: Davina und Shania Geiss zeigen, dass sie längst mehr ...
Vom TV-Nachwuchs zu Bikini-Business-Babes: Davina und Shania Geiss zeigen, dass sie längst mehr sind als nur die Töchter von Robert und Carmen.(Bild: Krone-Collage/Lascana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Geiss-Mädels im Bikini-Angriff! Shania (21) und Davina Geiss (23) starten jetzt ihre nächste Karriere-Stufe – und nabeln sich damit völlig selbstständig von Papas Brieftasche ab. Die Töchter von TV-Millionären Carmen und Robert Geiss stehen erstmals für eine große Modemarke außerhalb des eigenen Familien-Imperiums vor der Kamera.

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Für die neue Kampagne „Sister Summer Stories“ des Wäsche- und Bademodenlabels Lascana zeigen sich die beiden Schwestern von ihrer sommerlichen Seite.

Auf Instagram verkündete die Marke stolz: „It’s finally time!“ – und präsentierte Shania und Davina als neue Social Media Ambassadors.

Pool-Fotos Familienbonus: Davina und Shania Geiss starten mit ihrer ersten großen ...
Pool-Fotos Familienbonus: Davina und Shania Geiss starten mit ihrer ersten großen Fashion-Kampagne außerhalb des Geiss-Kosmos durch – und haben dabei Großes vor.(Bild: Lascana)

Bilder sorgen für Sommer-Feeling pur
Die ersten Bilder aus der Produktion sorgen bereits für Sommer-Feeling pur: Davina posiert selbstbewusst in einem schwarzen Bikini, Schwester Shania setzt mit einem pinken Zweiteiler und stylischem Kopftuch einen farbenfrohen Akzent.

Lässig und selbstbewusst im Badeanzug
Auf weiteren Aufnahmen zeigt sich Davina in einem schwarzen Cut-out-Badeanzug – lässig, selbstbewusst und ganz im Model-Modus.

Davina Geiss im schwarzen Cut-out-Badeanzug und mit einer Halskette mit Kreuzanhänger.
Davina Geiss im schwarzen Cut-out-Badeanzug und mit einer Halskette mit Kreuzanhänger.(Bild: Lascana)

Dabei bleibt es nicht – Schwestern versprechen mehr
Die Kampagne wurde bei bestem Wetter in Frankreich geshootet. „Wir hatten einfach eine geniale Zeit“, schwärmen die beiden.

Es soll noch jede Menge weiterer Styles und exklusiver Bilder geben.

Shania Geiss im braunen Zweiteiler. Auch sie fühlt sich – wie Schwester Davina – sichtlich wohl ...
Shania Geiss im braunen Zweiteiler. Auch sie fühlt sich – wie Schwester Davina – sichtlich wohl vor der Kamera.(Bild: Lascana)

Eigenständigkeit soll etabliert werden
Doch hinter den heißen Bikini-Fotos steckt für die Geiss-Schwestern mehr als nur ein glamouröser Auftritt. Mit dem neuen Job wollen sich Shania und Davina als eigenständige Unternehmerinnen und Markenbotschafterinnen etablieren.

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Denn die Botschaft der beiden ist klar: Sie sind nicht nur die Töchter von Carmen und Robert Geiss – sie wollen ihren eigenen Namen zum Erfolg machen.

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