Shania und Davina Geiss in neuer Bikini-Kampagne

Geiss-Mädels im Bikini-Angriff! Shania (21) und Davina Geiss (23) starten jetzt ihre nächste Karriere-Stufe – und nabeln sich damit völlig selbstständig von Papas Brieftasche ab. Die Töchter von TV-Millionären Carmen und Robert Geiss stehen erstmals für eine große Modemarke außerhalb des eigenen Familien-Imperiums vor der Kamera.
Für die neue Kampagne „Sister Summer Stories“ des Wäsche- und Bademodenlabels Lascana zeigen sich die beiden Schwestern von ihrer sommerlichen Seite.
Auf Instagram verkündete die Marke stolz: „It’s finally time!“ – und präsentierte Shania und Davina als neue Social Media Ambassadors.
Bilder sorgen für Sommer-Feeling pur
Die ersten Bilder aus der Produktion sorgen bereits für Sommer-Feeling pur: Davina posiert selbstbewusst in einem schwarzen Bikini, Schwester Shania setzt mit einem pinken Zweiteiler und stylischem Kopftuch einen farbenfrohen Akzent.
Lässig und selbstbewusst im Badeanzug
Auf weiteren Aufnahmen zeigt sich Davina in einem schwarzen Cut-out-Badeanzug – lässig, selbstbewusst und ganz im Model-Modus.
Dabei bleibt es nicht – Schwestern versprechen mehr
Die Kampagne wurde bei bestem Wetter in Frankreich geshootet. „Wir hatten einfach eine geniale Zeit“, schwärmen die beiden.
Es soll noch jede Menge weiterer Styles und exklusiver Bilder geben.
Eigenständigkeit soll etabliert werden
Doch hinter den heißen Bikini-Fotos steckt für die Geiss-Schwestern mehr als nur ein glamouröser Auftritt. Mit dem neuen Job wollen sich Shania und Davina als eigenständige Unternehmerinnen und Markenbotschafterinnen etablieren.
Denn die Botschaft der beiden ist klar: Sie sind nicht nur die Töchter von Carmen und Robert Geiss – sie wollen ihren eigenen Namen zum Erfolg machen.
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