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Neue Euro-Scheine: Europäer stimmen über Design ab

Wirtschaft
24.07.2026 08:32
Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), präsentierte am Donnerstag ...
Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), präsentierte am Donnerstag die Entwürfe für die Euro-Banknoten, über die abgestimmt werden kann.(Bild: APA/dpa/Andreas Arnold)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Die aktuellen Euro-Banknoten sind in die Jahre gekommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) plant daher nicht nur neue Sicherheitsmerkmale, sondern auch ein gänzlich neues Design. Das können alle EU-Bürger mitbestimmen. Bis zum 21. September können sie online aus zehn Entwürfen wählen.

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„Die Banknoten gehören Ihnen“, erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der Vorstellung der neuen Euro-Entwürfe an die Europäer gerichtet. Es sei der Notenbank daher wichtig, die Stimme des Volkes zu hören. Der Euro ist gemeinsame Währung von rund 358 Millionen Menschen in 21 Ländern der Europäischen Union. 

Lagarde präsentierte am Donnerstag die zehn von Grafikdesignern gestalteten Entwürfe, die in die engere Auswahl kamen. Für die von der EZB vorgegebenen zwei Themen liegen jeweils fünf Umsetzungsvorschläge vor.

Beethoven und Curie ...
Auf der Vorderseite der Scheine mit dem Thema „Europäische Kultur“ sind berühmte Europäer wie Ludwig van Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci verewigt. Auch die Österreicherin Bertha von Suttner ist darunter – sie ist auch auf der österreichischen 2-Euro-Münze abgebildet. Die Rückseiten zeigen etwa Darstellungen von Straßenkünstlern oder einem Sängerfest.

... oder Eisvogel und Weißstorch?
Das andere Thema ist „Flüsse und Vögel“. Fokus ist in diesem Fall die „Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme Europas“. Unter anderem kommen Eisvogel und Weißstorch zu Ehren. Auf der Rückseite der Scheine werden europäische Institutionen abgebildet, zum Beispiel das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EZB.

Ziert bald ein Eisvogel die neuen 10-Euro-Scheine?
Ziert bald ein Eisvogel die neuen 10-Euro-Scheine?(Bild: AP/Michael Probst)

Ende des Jahres soll Design feststehen
Bis zum 21. September können EU-Bürger nun hier online über das Design abstimmen. Wahrscheinlich Ende 2026 wird der EZB-Rat einen Vorschlag auswählen. Bis die Menschen die neuen Banknoten in Händen halten, wird noch einige Zeit vergehen.

Die EZB hatte Ende 2021 einen Prozess zur Neugestaltung der Geldscheine angestoßen. Ein neues Design soll Kriminellen das Handwerk erschweren. „Mit verbesserten und innovativen Sicherheitsmerkmalen wollen wir den Fälschern immer einen Schritt voraus sein“, sagte Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank.

„Bargeld unverzichtbar“
Darin, dass es ein neues Euro-Design gibt, spiegelt sich auch die Verpflichtung wider, dass das Bargeld erhalten bleibt. „Bargeld ist und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Zahlungsverkehrs“, betonte Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher. Daher müssten die Euro-Banknoten laufend weiterentwickelt und mit modernen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet werden.

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Scheine sollen länger halten
Die Euro-Währungshüter der EZB wollen mit einer neuen Gestaltung die Umweltfolgen der Produktion verringern: Ziel ist, dass die Scheine länger halten. Ein weiterer Aspekt: Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen die Banknoten besser erkennbar sein.

Die ersten Euro-Banknoten wurden am 1. Jänner 2002 ausgegeben. Seit Mai 2019 ist die zweite Generation der Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen komplett. Die aktuellen, vom Österreicher Robert Kalina gestalteten Euro-Banknoten zeigen fiktive Bauwerke.

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