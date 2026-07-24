Neue Euro-Scheine: Europäer stimmen über Design ab

Beethoven und Curie ...

Auf der Vorderseite der Scheine mit dem Thema „Europäische Kultur“ sind berühmte Europäer wie Ludwig van Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci verewigt. Auch die Österreicherin Bertha von Suttner ist darunter – sie ist auch auf der österreichischen 2-Euro-Münze abgebildet. Die Rückseiten zeigen etwa Darstellungen von Straßenkünstlern oder einem Sängerfest.