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WM-Leader verrät

„Drehe dir den Hals um“: Warnung für Antonelli

Formel 1
24.07.2026 09:01
Kimi Antonelli führt die Formel-1-Weltmeisterschaft klar an.
Kimi Antonelli führt die Formel-1-Weltmeisterschaft klar an.(Bild: AP/Darko Bandic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kimi Antonelli sorgt mit bärenstarken Leistungen in der Formel-1-Welt für Staunen. Doch jetzt gibt es eine Warnung seines Vaters.

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„Ihr wisst ja, dass ich die Strecke manchmal etwas zu sehr ausnutze“, sagte der 19-Jährige in Ungarn in Richtung der Medien. „Daran muss ich arbeiten!“ Wegen Tracklimit-Verstöße hatte der Mercedes-Pilot in der laufenden Saison bereits Strafen kassiert.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Das soll in Zukunft nicht mehr passieren. „Mein Vater sagte mir nach dem Sieg in Spa als Erstes: ‘Glückwunsch, aber‘ – es gibt immer ein Aber! Er  meinte: ‘Wenn du noch einmal grundlos über die Track-Limits fährst, dann drehe ich dir den Hals wie bei einem Huhn um“, schildert Antonelli mit einem Grinsen.

Kimi Antonelli kann sich auf die Unterstützung seines Vaters verlassen.
Kimi Antonelli kann sich auf die Unterstützung seines Vaters verlassen.(Bild: EPA/PETER POWELL)

Sein Vater Marco sei „so etwas wie mein Fels in der Brandung, weil wir so vieles miteinander teilen, und ich höre mir immer gerne seine Meinung nach Trainingseinheiten, nach Rennen, nach dem Qualifying an, denn das machen wir schon seit unserer Kartzeit“, so der Jungspund.

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Großer Vorsprung in der WM
Mit seinem Erfolg in Spa vergrößerte der Italiener sein Guthaben auf Ferrari-Star Lewis Hamilton auf 45 Punkte und wird zur Saison-Halbzeit das Feld anführen. Im elften von 22 WM-Rennen in Ungarn erwartet Antonelli aber einen harten Kampf zwischen den vier Top-Teams. 

Nach dem Hit am Hungaroring geht die Formel 1 in eine vierwöchige Pause. Die zweite Saisonhälfte beginnt am 23. August mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort.

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