„Drehe dir den Hals um“: Warnung für Antonelli

Das soll in Zukunft nicht mehr passieren. „Mein Vater sagte mir nach dem Sieg in Spa als Erstes: ‘Glückwunsch, aber‘ – es gibt immer ein Aber! Er meinte: ‘Wenn du noch einmal grundlos über die Track-Limits fährst, dann drehe ich dir den Hals wie bei einem Huhn um“, schildert Antonelli mit einem Grinsen.