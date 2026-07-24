Handelspartner fassungslos nach neuen Trump-Zöllen

Die USA haben neue Zölle gegen 60 Handelspartner verhängt. Die Aufschläge zwischen zehn und 12,5 Prozent treffen wichtige Wirtschaftspartner. Einige Länder reagierten scharf auf Trumps Ankündigung und erwägen Gegenmaßnahmen.
Australien und Neuseeland haben scharfe Kritik an den neuen US-Zöllen geäußert. „Diese Zölle sind ungerechtfertigt und stehen im Widerspruch zu unserem Freihandelsabkommen“, erklärte am Freitag Australiens Handelsminister Don Farrell. Die Zölle müssten „abgeschafft werden“.
„Äußerst enttäuschend“
Neuseelands Regierungschef Christopher Luxon nannte die Ankündigung Washingtons „äußerst enttäuschend“. Zölle seien nicht der richtige Weg: „Sie treiben die Kosten in die Höhe und sorgen für Unsicherheit bei den Unternehmen.“ Zugleich zweifelte Luxon die Begründung Washingtons für die neuen Zölle an: „Die US-Untersuchung hat keine stichhaltigen Beweise für die Behauptungen im Zusammenhang mit Zwangsarbeit geliefert“, erklärte er im Onlinedienst X.
Der australische Handelsminister Don Farrell bezeichnete die Zölle als „völlig ungerechtfertigt“ und kündigte an, Washington weiterhin unter Druck zu setzen, alle Zölle auf Waren seines Landes aufzuheben.
Japan zeigt sich enttäuscht
Ähnlich äußerte sich die japanische Regierung, die ihr „Bedauern“ über die US-Entscheidung zum Ausdruck brachte. „Japans Industrie und Handel richten sich nach internationalen Regeln“, betonte ein Regierungssprecher. Die Zölle gegen Tokio seien offenbar allein mit der Begründung verhängt worden, „dass kein Verbot für die Einfuhr von Produkten besteht, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden“. Auch die Schweiz wies US-Vorwürfe zu Zwangsarbeit in einer Stellungnahme des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zurück.
Brasilien will zurückschlagen
Auch Brasilien reagierte mit Fassungslosigkeit auf die neuen Zölle. Das Land wurde mit einem Zoll von 12,5 Prozent belegt. Die brasilianische Regierung bezeichnete den Schritt als „ungerechtfertigt“ und „willkürlich“. Man wolle mit einem „Gegenseitigkeitsgesetzes“ reagieren und andere Handelspartner in Betracht ziehen.
Anfang dieses Monats verhängten die USA einen separaten Zoll von 25 Prozent auf Möbel, Maschinen, Zucker und andere Importe aus Brasilien, wobei Ausnahmen für einige Waren, darunter Rindfleisch und Kaffee, beibehalten wurden.
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