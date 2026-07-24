Handelspartner fassungslos nach neuen Trump-Zöllen

Japan zeigt sich enttäuscht

Ähnlich äußerte sich die japanische Regierung, die ihr „Bedauern“ über die US-Entscheidung zum Ausdruck brachte. „Japans Industrie und Handel richten sich nach internationalen Regeln“, betonte ein Regierungssprecher. Die Zölle gegen Tokio seien offenbar allein mit der Begründung verhängt worden, „dass kein Verbot für die Einfuhr von Produkten besteht, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden“. Auch die Schweiz wies US-Vorwürfe zu Zwangsarbeit in einer Stellungnahme des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zurück.