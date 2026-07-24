Pentagon schließt Milliarden-Deal mit Oracle

Das US-Verteidigungsministerium hat mit dem Softwarekonzern Oracle einen bis zu zehn Jahre laufenden Vertrag im Wert von fast sieben Milliarden Dollar (rund 6,1 Milliarden Euro) abgeschlossen. Wie das Pentagon am Donnerstag mitteilte, sollen damit die Lizenzen für die vor Ort genutzte Software des Konzerns in einem einzigen Vertrag zusammengefasst werden.