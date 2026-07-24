Nach Klopp: DFB holt die nächste Top-Personalie!

Mit der Verpflichtung des 41-Jährigen würde der DFB sein Vorhaben umsetzen, frühere Spitzenspieler in verantwortungsvoller Position einzubinden. Mertesacker hatte zuletzt als WM-Experte für das ZDF gearbeitet. Im Hauptjob war er bis zum Ende der abgelaufenen Saison Leiter der Jugendakademie des englischen Meisters FC Arsenal. Der 63-jährige Rettig wollte seinen Vertrag – allerdings unabhängig vom frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale – nicht verlängern.