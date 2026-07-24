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Nach Klopp: DFB holt die nächste Top-Personalie!

Fußball International
24.07.2026 09:31
Per Mertesacker wird Geschäftsführer beim DFB.
Per Mertesacker wird Geschäftsführer beim DFB.(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach Jürgen Klopp, der neuer Bundestrainer wird, hat der Deutsche Fußball-Bund die nächste Top-Personalie geklärt: Per Mertesacker wird ab 1. Jänner 2027 Geschäftsführer Sport des Verbandes! 

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Wie „n-tv“, RTL und Sky berichtet, soll Andreas Rettig, der in dieser Funktion zum Jahresende ausscheidet, Mertesacker demnach in den kommenden Monaten einarbeiten. Der frühere Profi werde einen langfristigen Vertrag erhalten.

Andreas Rettig
Andreas Rettig(Bild: AP/Martin Meissner)

Mit der Verpflichtung des 41-Jährigen würde der DFB sein Vorhaben umsetzen, frühere Spitzenspieler in verantwortungsvoller Position einzubinden. Mertesacker hatte zuletzt als WM-Experte für das ZDF gearbeitet. Im Hauptjob war er bis zum Ende der abgelaufenen Saison Leiter der Jugendakademie des englischen Meisters FC Arsenal. Der 63-jährige Rettig wollte seinen Vertrag – allerdings unabhängig vom frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale – nicht verlängern.

WM-Held von 2014
Bei Arsenal hatte Mertesacker 2018 seine Karriere beendet. In Deutschland spielte der gelernte Innenverteidiger zuvor für Hannover 96 und Werder Bremen. Höhepunkt seiner Länderspielkarriere war der WM-Triumph 2014 in Brasilien. Nach dem Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) beendete er nach 104 Länderspielen seine DFB-Karriere.

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