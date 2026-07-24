Nach Klopp: DFB holt die nächste Top-Personalie!

Nach Jürgen Klopp, der neuer Bundestrainer wird, hat der Deutsche Fußball-Bund die nächste Top-Personalie geklärt: Per Mertesacker wird ab 1. Jänner 2027 Geschäftsführer Sport des Verbandes!
Wie „n-tv“, RTL und Sky berichtet, soll Andreas Rettig, der in dieser Funktion zum Jahresende ausscheidet, Mertesacker demnach in den kommenden Monaten einarbeiten. Der frühere Profi werde einen langfristigen Vertrag erhalten.
Mit der Verpflichtung des 41-Jährigen würde der DFB sein Vorhaben umsetzen, frühere Spitzenspieler in verantwortungsvoller Position einzubinden. Mertesacker hatte zuletzt als WM-Experte für das ZDF gearbeitet. Im Hauptjob war er bis zum Ende der abgelaufenen Saison Leiter der Jugendakademie des englischen Meisters FC Arsenal. Der 63-jährige Rettig wollte seinen Vertrag – allerdings unabhängig vom frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale – nicht verlängern.
WM-Held von 2014
Bei Arsenal hatte Mertesacker 2018 seine Karriere beendet. In Deutschland spielte der gelernte Innenverteidiger zuvor für Hannover 96 und Werder Bremen. Höhepunkt seiner Länderspielkarriere war der WM-Triumph 2014 in Brasilien. Nach dem Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) beendete er nach 104 Länderspielen seine DFB-Karriere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.