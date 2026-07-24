Carinthian Woman in Custody
Baby Slept Next Door: Young Mother Caught Dealing Cocaine
During a wiretap operation, narcotics investigators in Carinthia also caught an unusual suspect: A 25-year-old young mother was supplementing her maternity leave income with cocaine—while her child lay in one room, she was processing the drugs next door. “I was in love,” she said in her defense in court.
While cocaine was once considered the drug of the posh crowd at Lake Wörthersee, the white powder has long since reached all social classes in Carinthia. And once someone is addicted, they seem to know no bounds. Take, for example, a 25-year-old woman from Villach who slipped into the scene even as a new mother.
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