Kam nicht zum Training: Aus nach nur sechs Spielen

Laut der „Daily Mail“ soll er am Donnerstag nicht zum Training gekommen sein und danach die Klubführung angerufen haben, dass er zurücktreten werde. Dem Bericht zufolge soll er Probleme mit einem Mitglied der Vereinsführung gehabt haben. „Wir möchten Jermain unseren aufrichtigen Dank für seinen Einsatz während seiner Zeit beim Woking Football Club aussprechen und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg“, hieß es in der Vereinsmitteilung.