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Englands Ex-Star Defoe

Kam nicht zum Training: Aus nach nur sechs Spielen

Fußball International
24.07.2026 07:02
Jermain Defoe (Mitte) stürmte einst für England.
Jermain Defoe (Mitte) stürmte einst für England.(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nicht einmal vier Monate und nur sechs Spiele – das Trainerengagement von Englands Ex-Nationalspieler Jermain Defoe bei Fünftligist FC Woking ist schon wieder beendet.

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„Der Woking Football Club bestätigt, dass sich der Verein und der Trainer der ersten Mannschaft, Jermain Defoe, einvernehmlich darauf geeinigt haben, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, hieß es auf der Homepage des Klubs.

Gründe für die Trennung wurden nicht genannt. Defoe schrieb bei Instagram, dass es die Umstände absolut unmöglich gemacht hätten, weiterzumachen. Auch er ging nicht näher ins Detail.

Defoe ruft Klubführung an
Defoe hatte den Posten erst am 1. April übernommen. Es war sein erster Job als Chefcoach, zuvor hatte er unter anderem als Jugendtrainer für Tottenham Hotspur gearbeitet. Für die Spurs hatte er auch als Profi unter anderem gespielt. Die vergangene Saison hatte Woking unter Defoes Führung in den letzten Saisonspielen auf Platz zehn beendet.

Laut der „Daily Mail“ soll er am Donnerstag nicht zum Training gekommen sein und danach die Klubführung angerufen haben, dass er zurücktreten werde. Dem Bericht zufolge soll er Probleme mit einem Mitglied der Vereinsführung gehabt haben. „Wir möchten Jermain unseren aufrichtigen Dank für seinen Einsatz während seiner Zeit beim Woking Football Club aussprechen und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg“, hieß es in der Vereinsmitteilung.

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