Taucher in beliebtem Badesee vermisst: Großeinsatz

Großeinsatz am Wolfgangsee! Zu einem vermissten Taucher rückten am Donnerstagnachmittag gleich mehrere Feuerwehren gemeinsam mit der Wasserrettung St. Gilgen, weiteren Einsatzkräften und dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 aus.
Nach der Alarmierung am Donnerstag um 14.48 Uhr ging es für die zahlreichen Einsatzkräfte rasch mit den Booten „St. Wolfgang“ und „Fuschl am See“ hinaus auf den Wolfgangsee. Bei einer Tauchgruppe war ein Mitglied plötzlich nicht mehr auffindbar. Die Gruppe selbst suchte das Gebiet ab – erfolglos. Also wurde der Notruf abgesetzt.
Nach einer 20-minütigen intensiven Suche fanden die Einsatzkräfte die vermisste Person schließlich unverletzt im Wasser. Ausgerückt waren neben der Wasserrettung St. Gilgen auch die Freiwillige Feuerwehr St. Gilgen mit den Löschzügen Abersee und St. Gilgen, die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Wolfgang und Fuschl am See.
Auch Taucher der Salzburger Berufsfeuerwehr wurden für den Einsatz angefordert. Zudem rückte das Rote Kreuz aus Strobl an – ebenso wie ein praktischer Arzt aus St. Gilgen und der Rettungshubschrauber C6.
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