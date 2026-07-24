Taucher in beliebtem Badesee vermisst: Großeinsatz

Nach der Alarmierung am Donnerstag um 14.48 Uhr ging es für die zahlreichen Einsatzkräfte rasch mit den Booten „St. Wolfgang“ und „Fuschl am See“ hinaus auf den Wolfgangsee. Bei einer Tauchgruppe war ein Mitglied plötzlich nicht mehr auffindbar. Die Gruppe selbst suchte das Gebiet ab – erfolglos. Also wurde der Notruf abgesetzt.