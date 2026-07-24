Futter-Behälter explodierte: Frau schwer verletzt

Die 71-Jährige kochte am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit ihrem 70-jährigen Ehemann Futter für Hühner in einem Futterdämpfer. „Der Futterdämpfer verfügt über einen Doppelmantel-Behälter, welcher mit Öl gefüllt war. Das im Doppelmantel-Behälter befindliche Öl wird durch ein darunter entzündetes Feuer erhitzt“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.