Futter-Behälter explodierte: Frau schwer verletzt

Beim Kochen von Hühnerfutter kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Velden zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein Futterdämpfer explodierte, eine 71-Jährige erlitt dabei schwere Verbrennungen und musste in das Universitätsklinikum nach Graz geflogen werden.
Die 71-Jährige kochte am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit ihrem 70-jährigen Ehemann Futter für Hühner in einem Futterdämpfer. „Der Futterdämpfer verfügt über einen Doppelmantel-Behälter, welcher mit Öl gefüllt war. Das im Doppelmantel-Behälter befindliche Öl wird durch ein darunter entzündetes Feuer erhitzt“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.
Explosion beim Umfüllen
Als die 71-Jährige das Futter in einen Behälter umfüllen wollte, kam es zu einer Explosion, welche die Veldnerin mit voller Wucht traf.
Dabei erlitt die 71-Jährige schwere Verbrennungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Team des Rettungshubschraubers ARA 3 musste die Schwerverletzte in das Universitätsklinikum nach Graz geflogen werden.
Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizei noch ermittelt.
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