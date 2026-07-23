Kunstsymposium zieht in Friedensstadt weiter

Beim 26. „eu-art-network“ setzen sich 22 Künstler aus neun Nationen mit dem Thema Veränderung auseinander.
Das 26. Kunstsymposium des eu-art-network findet heuer erstmals in Stadtschlaining statt. Unter dem Motto „Veränderung das stete Ungewisse“ arbeiten von 14. bis 21. August insgesamt 22 Künstler aus neun Nationen an einem Thema, das aktueller kaum sein könnte. „Veränderung ist die einzige Konstante im Leben“, sagte Mitorganisator Wolfgang A. Horwath bei der Präsentation. Wandel bringe Chancen, löse aber auch Unsicherheit und Ängste aus. Genau darüber werde diskutiert und künstlerisch gearbeitet. Kunst solle gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar machen und zum Nachdenken anregen.
In 26 Jahren 495 Teilnehmer aus 50 Nationen
Für Präsidentin Elke Mischling ist gerade diese Aktualität das Erfolgsrezept des Symposiums. Seit der Gründung vor 26 Jahren nahmen bereits 495 Künstler aus 50 Nationen teil. „Wir greifen Themen auf, die die Menschen bewegen und am Puls der Zeit sind.“ Der internationale Charakter zeige sich auch im Vorstand, dem Mitglieder aus drei Ländern angehören. Nach Stationen in der Cselley Mühle in Oslip sowie zuletzt in Rust und Neumarkt an der Raab hat das Symposium heuer eine neue Heimat gefunden.
Für KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber passt das Format perfekt zur Friedensburg. „Hier wird der internationale Diskurs gelebt.“ Den Abschluss bildet am 21. August die Vernissage, die Werke sind anschließend bis 30. August öffentlich zu sehen.
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