Kunstsymposium zieht in Friedensstadt weiter

In 26 Jahren 495 Teilnehmer aus 50 Nationen

Für Präsidentin Elke Mischling ist gerade diese Aktualität das Erfolgsrezept des Symposiums. Seit der Gründung vor 26 Jahren nahmen bereits 495 Künstler aus 50 Nationen teil. „Wir greifen Themen auf, die die Menschen bewegen und am Puls der Zeit sind.“ Der internationale Charakter zeige sich auch im Vorstand, dem Mitglieder aus drei Ländern angehören. Nach Stationen in der Cselley Mühle in Oslip sowie zuletzt in Rust und Neumarkt an der Raab hat das Symposium heuer eine neue Heimat gefunden.