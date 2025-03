Aufatmen bei Hauswirth und Sektkellerei A-Nobis

Die Schokoladen-Firma Hauswirth und die Sektkellerei A-Nobis haben eine wichtige Hürde genommen, um eine Pleite zu verhindern. In beiden Fällen wurde der Sanierungsplan angenommen. Im Fall des insolventen Schokoherstellers aus Kittsee ist eine Übernahme durch die Firma Landgarten mit Sitz in Bruck an der Leitha Teil des Sanierungsplans. „Wir sehen enormes Potenzial, das Unternehmen mit unserem Know-how in Bio-Snacks zu vereinen und weiterzuentwickeln. Dabei liegt der Fokus auf dem Fabriksverkauf in Kittsee, der weiterführt und erweitert werden soll“, erklärt Herbert Stava, einer der Gründer von Landgarten.