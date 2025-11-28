Das Land leert jetzt sein umstrittenes Sektlager

Winzer und Lebensmittelketten schlugen zu

Beim Land zeigte man sich – trotz Kritik von der Opposition – dennoch zuversichtlich, die Sektflaschen zu verkaufen. Das ist jetzt erstmals gelungen. Wie die Landesholding bestätigte, wurde bereits Ende August eine erste kleine Menge abgesetzt: Ein regionaler Winzer übernahm 1000 Flaschen. Vergangenen Dienstag folgte dann der zweite große Verkaufsschwung: Rund 16.000 Flaschen wechselten den Besitzer – zwei heimische Lebensmittelketten ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und nahmen die edlen Rohlinge direkt ins Sortiment.