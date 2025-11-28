Das Land leert jetzt sein umstrittenes Sektlager

Zwei Jahre nach dem Ankauf von 195.000 Sektflaschen verkaufte das Burgenland die ersten Tranchen. Rund 17.000 Stück sind bereits weg.
Die Aufregung war groß, als das Land Burgenland im Jahr 2023 über die Wirtschaftsagentur rund 200.000 Sektflaschen von der wirtschaftlich angeschlagenen Sektkellerei A-Nobis erwarb. Der Sekt sollte später wieder zurück an die Kellerei verkauft werden, mit einem kleinen Gewinn. Doch so weit kam es dann nicht. Noch im selben Jahr meldete A-Nobis Konkurs an.
Winzer und Lebensmittelketten schlugen zu
Beim Land zeigte man sich – trotz Kritik von der Opposition – dennoch zuversichtlich, die Sektflaschen zu verkaufen. Das ist jetzt erstmals gelungen. Wie die Landesholding bestätigte, wurde bereits Ende August eine erste kleine Menge abgesetzt: Ein regionaler Winzer übernahm 1000 Flaschen. Vergangenen Dienstag folgte dann der zweite große Verkaufsschwung: Rund 16.000 Flaschen wechselten den Besitzer – zwei heimische Lebensmittelketten ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und nahmen die edlen Rohlinge direkt ins Sortiment.
Der erzielte Preis liege im marktüblichen Bereich, sei kostendeckend und kein Verlustgeschäft, betont die Landesholding.
Weitere Verkäufe, Verhandlungen laufen
Aus Rücksicht auf laufende Gespräche mit weiteren Abnehmern will das Unternehmen aber keine konkreten Preisangaben dazu machen. Der Rohsekt lagert weiterhin in Rüttelboxen in Parndorf. In den kommenden Wochen rechnet das Land mit dem Verkauf zusätzlicher Mengen, die Verhandlungen dazu laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.