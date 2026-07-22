"Place of Democracy"
Hitler’s Birthplace Now Serves as a Police Center
After years of back-and-forth, the matter is now settled, so to speak: the building in Braunau, Upper Austria, where Adolf Hitler was once born, is now serving as a police center.
Modern floors shimmering in shades of gray, dark steel stair railings, commemorative stones displayed in glass cases along the hallways, and cells nestled within old arched walls: By now, no one would even think that they are standing here, at Salzburger Vorstadt 15 in Braunau (Upper Austria), in Adolf Hitler’s former birthplace.
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