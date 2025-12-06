WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“

„Ein neuer Tiefpunkt“

Auch die Presse war entsetzt. „Was eigentlich eine Feier des schönen Spiels bei der Auslosung der WM hätte sein sollen, artete stattdessen in eine düstere Zurschaustellung politischer Speichelleckerei eines Mannes aus“, schrieb „The Mirror“. Und „The Telegraph“ meinte: „Gianni Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Donald Trump ist ein neuer Tiefpunkt. Der FIFA-Präsident hat in der Vergangenheit zwar schon so manchen Unsinn im Namen der Redekunst von sich gegeben, aber das hier war etwas ganz anderes.“