Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verspricht Kriegsende

Trump inszeniert neuen „Friedensrat“ in Davos

Außenpolitik
22.01.2026 12:05
Die gewünschte Politprominenz bei Trumps Unterzeichnung fiel eher mager aus – Trump sparte ...
Die gewünschte Politprominenz bei Trumps Unterzeichnung fiel eher mager aus – Trump sparte dennoch nicht mit großen Worten.(Bild: AP/Evan Vucci)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Davos hat US-Präsident Donald Trump am heutigen Donnerstag den sogenannten „Friedensrat“ ins Leben gerufen – ein internationales Gremium, das laut Trump Konflikte weltweit beenden soll. Bei der offiziellen Unterzeichnungszeremonie kündigte er nichts Geringeres an, als dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine „bald beendet“ werden könnte.

0 Kommentare

Mit der Initiative tritt Trump als Vorsitzender eines Rates auf, der eng mit der UNO zusammenarbeiten soll, obwohl die Charta ausdrücklich eine Konkurrenz zu den Vereinten Nationen vorsieht.

Charta bereits „vollständig in Kraft“
Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte bei der Zeremonie: „Herzlichen Glückwunsch, Präsident Trump, die Charta ist nun in Kraft getreten, und der Friedensrat ist nun eine offizielle internationale Organisation.“

Starke Vorbehalte aus Europa
Der Board of Peace war ursprünglich als Teil der zweiten Phase des US-Plans für den Gazastreifen im Nahost-Friedensprozess vorgesehen. In der aktuellen Charta wird das Palästinensergebiet jedoch nicht mehr explizit genannt.

Mehrere europäische Staaten äußerten bereits starke Vorbehalte gegen das Projekt, unter anderem wegen der Einladung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Kritiker sehen in dem Gremium zudem den Versuch, eine Alternative zur UNO zu schaffen und etablierte Organisationen zu umgehen.

Die Karte zeigt den Stand der Einladungen zu Trumps „Friedensrat“ für verschiedene Länder. Einige Länder wie Argentinien, Ungarn und Kasachstan haben die Einladung angenommen. Länder wie Schweden, Norwegen und Frankreich haben abgesagt. Viele andere Länder, darunter China, Russland und Brasilien, haben noch nicht geantwortet. Quelle: APA.

Trump: „Eines der folgenreichsten Gremien jemals“
Trump erklärte, der Board of Peace sei „eines der folgenreichsten Gremien, das jemals geschaffen wurde“. Bei der Zeremonie unterzeichnete er die Gründungsresolution für das Mandat des Gremiums in Gaza gemäß der UN-Sicherheitsratsresolution 2803. Trump wiederholte bei der Veranstaltung, dass er bereits acht Konflikte gelöst habe, und nannte den Krieg in der Ukraine als „den schwierigsten“, obwohl er ursprünglich als „einfach“ eingeschätzt worden sei.

Nach seinen Angaben starben allein im vergangenen Monat rund 29.000 Menschen, überwiegend Soldaten. Er betonte zugleich, dass „viel Fortschritt“ in den Friedensgesprächen erzielt worden sei.

Will „kleine Feuer“ in Gaza löschen
Zum Nahostkonflikt erklärte Trump, Hamas müsse den letzten, verstorbenen Geiselnehmer an Israel zurückgeben, und äußerte, dass die „Kriege in Gaza wirklich zu Ende gehen“, auch wenn noch „kleine Feuer“ gelöscht werden müssten. Trump sagte zudem, dass „die Welt heute reicher, sicherer und friedlicher“ sei als vor einem Jahr.

Lesen Sie auch:
Fast alle EU-Staaten sind wütend auf den US-Präsidenten, aber keiner zeigt klare Kante – Europa ...
Erpresst, verunsichert
Warum Europa Trump nicht den Mittelfinger zeigt
22.01.2026
Kein Nobelpreis
Trump fühlt sich „Frieden nicht mehr verpflichtet“
19.01.2026

Die Satzung des Friedensrates verleiht Trump weitreichende Befugnisse: Nur er kann Mitglieder einladen oder ausschließen, außer „zwei Drittel der Mitgliedstaaten legen ihr Veto ein“. Trump hat praktisch ein lebenslanges Mandat, kann aber jederzeit freiwillig zurücktreten und einen Nachfolger bestimmen. Ein „Exekutivrat“ kann ihn nur absetzen, wenn alle Mitglieder ihn einstimmig für „unfähig“ erklären.

Mitgliedschaft kostet ordentlich
Für einen ständigen Sitz im Board of Peace müssen Mitgliedstaaten eine Gebühr von über einer Milliarde US-Dollar (rund 860 Millionen Euro) zahlen; wer dies nicht tut, erhält lediglich eine dreijährige Mitgliedschaft. Mehrere europäische Staaten haben einen Beitritt bereits ausdrücklich abgelehnt. Trump bezeichnete die Teilnehmer als „meist sehr beliebte Führer“ und zeigte sich „ehrlich geehrt“, als Vorsitzender des neuen Gremiums aufzutreten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
135.545 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
120.100 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.299 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
Trotz Blockade
Mercosur-Abkommen soll vorläufig in Kraft treten
Verspricht Kriegsende
Trump inszeniert neuen „Friedensrat“ in Davos
„Großes Interesse“
Vorbild FPÖ: AfD will auch eigenen Radiosender
Neue rechte Welle
„Gewaltbereit“: So formiert sich Neonazi-Nachwuchs
Erpresst, verunsichert
Warum Europa Trump nicht den Mittelfinger zeigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf