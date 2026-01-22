Trump inszeniert neuen „Friedensrat“ in Davos

Trump: „Eines der folgenreichsten Gremien jemals“

Trump erklärte, der Board of Peace sei „eines der folgenreichsten Gremien, das jemals geschaffen wurde“. Bei der Zeremonie unterzeichnete er die Gründungsresolution für das Mandat des Gremiums in Gaza gemäß der UN-Sicherheitsratsresolution 2803. Trump wiederholte bei der Veranstaltung, dass er bereits acht Konflikte gelöst habe, und nannte den Krieg in der Ukraine als „den schwierigsten“, obwohl er ursprünglich als „einfach“ eingeschätzt worden sei.