WM-Entsetzen: So kam es zum historischen Tabubruch

Am Sonntag dann der Paukenschlag: Balogun darf gegen Belgien auflaufen. Wie die FIFA mitteilte, wird die Rote Karte „gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements für eine Probezeit von einem Jahr ausgesetzt“. Die Gespräche zwischen Infantino und Trump bestätigte die FIFA gegenüber „Politico“ nicht. Auf eine Begründung für das eigene Vorgehen verzichtete die FIFA ebenfalls. Es hieß nur, die Entscheidung, die Rot-Sperre aufzuheben, sei in einem unabhängigen Disziplinarausschuss getroffen worden.