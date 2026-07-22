„Wir wollen holländisches Fleisch verdrängen!“

Genau hier setzt die Initiative „Kalb rosé Austria“ an: Die Eigenversorgung mit heimischen Kalbfleisch soll angekurbelt und die Produktion ressourcenschonend und regional gehalten werden. In der Praxis heißt das, dass die Kälber ausschließlich auf österreichischem Boden geboren, gemästet und geschlachtet werden. Das spart Transportwege und wirkt sich damit positiv auf die Umwelt sowie auf das Stresslevel der Tiere aus.