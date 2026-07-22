Drive in-Segen: Reisen mit Schutz des Starheiligen

Weil er Christus sicher über den Fluss brachte, gilt er als Beschützer aller Reisenden und zählt zu den 14 Nothelfern.

Kaum eine Kirche ohne ein Christophorus-Fresko

Sein Gedenktag ist der 24. Juli. In Kärnten sind ihm die Filial- und Wallfahrtskirche am Christofberg in der Pfarre St. Filippen bei Reinegg und die Filialkirche St. Christoph am Hum in der Pfarre Rosegg geweiht. An zahlreichen Kirchenfassaden wurde im Mittelalter ein Fresko des Christusträgers zu sehen, denn es hieß, wer ihn sieht, soll vor dem plötzlichen Tod bewahrt bleiben.