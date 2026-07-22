Drive in-Segen: Reisen mit Schutz des Starheiligen

Christophorus kennt jeder: Als Zündschlüsselanhänger, als rettender gelber Helikopter oder als Star unter den mehr als 7000 Heiligen. Er soll jeden, der eine Reise macht, schützen. Dieser Tage werden in seinem Namen Fahrzeuge gesegnet – auch im Drive in.
Als Schlüsselanhänger, als Magnet im Auto, als Bildchen beim Führerschein: Viele Fahrzeuglenker haben den Riesen mit dem Kind auf den Schultern bei sich. Er soll sie auf Reisen beschützen und ist einer der bekanntesten Heiligen: Christophorus.
Er wollte dem Mächtigsten dienen
Die Legende erzählt von einem Mann namens Offerus, der nach dem mächtigsten Mann suchte, um ihm zu dienen. Ein Einsiedler erklärte, nur Gottes Macht sei unbegrenzt, er solle also ihm dienen. Aber wie? Offerus nutzte seine Größe und Kraft und trug Menschen über einen Fluss, eines Tages auch ein Kind. Der Bub wurde immer schwerer. „Es ist, als hätte ich die Last der ganzen Welt zu tragen!“ – „So ist es, denn ich bin Jesus, der Heiland. Und der trägt die Last der Welt.“ Von da an hieß der große Mann Christophorus, der Christusträger.
Weil er Christus sicher über den Fluss brachte, gilt er als Beschützer aller Reisenden und zählt zu den 14 Nothelfern.
Kaum eine Kirche ohne ein Christophorus-Fresko
Sein Gedenktag ist der 24. Juli. In Kärnten sind ihm die Filial- und Wallfahrtskirche am Christofberg in der Pfarre St. Filippen bei Reinegg und die Filialkirche St. Christoph am Hum in der Pfarre Rosegg geweiht. An zahlreichen Kirchenfassaden wurde im Mittelalter ein Fresko des Christusträgers zu sehen, denn es hieß, wer ihn sieht, soll vor dem plötzlichen Tod bewahrt bleiben.
Bei Hemma zum Christophorus-Drive in
Rund um den Christophorus-Tag werden in zahlreichen Pfarren Fahrzeuge gesegnet. Hinfahren, den Segen dankbar im Auto sitzend annehmen und wieder Gas geben kann man beim Drive in-Segen in Klagenfurt: Die Stadtpfarre St. Hemma lädt am Donnerstag, 23. Juli, dazu ein. Stadtpfarrer Gerhard Simonitti und Pastoralassistent Martin Rainer spenden den Segen von 15 bis 18 Uhr vor der Pfarrkirche St. Hemma in der Feldkirchner Straße 70.
Segnungen am Sonntag
Am Sonntag, 26. Juli, wird der Segen beispielsweise auch gespendet in Maria Rojach (8.30 Uhr), Lind ob Velden (9.30 Uhr), Greifenburg (9.45 Uhr), beim alten Gemeindeamt in Winklern (10 Uhr; beim Friedhof in St. Marein (10 Uhr), in Villach-St. Josef (10.15 Uhr), in Damtschach (11 Uhr), bei der Bergkirche Turracher Höher (11 Uhr).
Wenn Menschen einander segnen, sagen sie einander etwas Gutes zu, etwas Gutes, das von Gott kommt. Das Wort segnen kommt vom lateinischen Begriff signare und bedeutet bezeichnen, mit dem Kreuzzeichen signieren. Lateinisch wird die Segnung Benediktion genannt: von bene dicere, was so viel wie Gutes zusagen bedeutet.
Die Weihe ist eine besondere Form des Segens. In der katholischen Kirche werden Menschen geweiht, beispielsweise zum Priester, und wenige Dinge können geweiht werden: Altäre, Orgeln, Kelche.
Um den Christophorus-Tag wird auch für die MIVA (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) gesammelt, wobei im Vorjahr gut 51.000 Euro zusammengekommen sind. Damit wurden Fahrzeuge in 53 Ländern finanziert.
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