Wie Stände am Villacher Kirchtag versorgt werden

Es wird gefeiert, gebummelt und vor allem auch gegessen und getrunken. Der Villacher Kirchtag zieht ab kommenden Sonntag, 26. Juli, wieder zigtausende Menschen an – und mit ihnen auch Hunger und Durst. Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet versorgt rund 30 Stände mit circa 200 Tonnen Waren.
Etwa eine halbe Million Gäste wollen während der Kirchtagswoche mit Speis und Trank versorgt werden. Etwa 30 Kirchtagsstände nehmen sich dieser Aufgabe an und müssen dafür während des gesamten Festbetriebs zuverlässig mit Lebensmitteln und Getränken versorgt werden.
Hinter dieser logistischen Mammutaufgabe steckt unter anderem der Gastronomie-Großhändler Transgourmet. Insgesamt bewegt das Unternehmen rund 200 Tonnen Waren für den Kirchtag. Allein die Getränkelogistik umfasst 130.000 Liter. Dafür sind täglich drei Lkw unterwegs, die bereits frühmorgens die Waren an die Standbetreiber ausliefern. „Trotz wochenlanger Planung und Vorbereitung geht es nicht ohne die Flexibilität von allen Beteiligten“, sagt Standortgeschäftsleiter von Transgourmet Villach, Stefan Allesch.
Gerade bei Großveranstaltungen entscheiden Wetter, Besucherandrang oder spontane Nachfragespitzen oft innerhalb weniger Stunden über den Warenbedarf.
Stefan Allesch, Standortgeschäftsleiter von Transgourmet Villach
Daher können Standbetreiber täglich bis 5 Uhr morgens ihre Waren bei Transgourmet bestellen. Jene Bestellung erhalten sie dann noch bis spätestens 10 Uhr am Vormittag. „Unser Ziel ist es, dass sich die Standbetreiber ganz auf ihre Gäste konzentrieren können. Wir kümmern uns um den Nachschub im Hintergrund“, so Allesch.
Um kurzfristige Warenbestellungen bereistellen zu können, wurde zudem der Lagerbestand im Markt deutlich erhöht. Besonders gefragt sind Getränke, Fleisch- und Wurstwaren, Frischeprodukte, Kühlartikel und Einweggeschirr.
Darüber hinaus sind während des Kirchtags zehn zusätzliche Mitarbeiter für Transgourmet im Einsatz. Diese kümmern sich ausschließlich um alle Belange rund um den Festbetrieb – von der Auftragsabwicklung bis zur Zustellung an die jeweiligen Stände.
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