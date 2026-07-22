Wie Stände am Villacher Kirchtag versorgt werden

Hinter dieser logistischen Mammutaufgabe steckt unter anderem der Gastronomie-Großhändler Transgourmet. Insgesamt bewegt das Unternehmen rund 200 Tonnen Waren für den Kirchtag. Allein die Getränkelogistik umfasst 130.000 Liter. Dafür sind täglich drei Lkw unterwegs, die bereits frühmorgens die Waren an die Standbetreiber ausliefern. „Trotz wochenlanger Planung und Vorbereitung geht es nicht ohne die Flexibilität von allen Beteiligten“, sagt Standortgeschäftsleiter von Transgourmet Villach, Stefan Allesch.