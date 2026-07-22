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200 Tonnen Waren:

Wie Stände am Villacher Kirchtag versorgt werden

Kärnten
22.07.2026 12:00
Vor dem Essen ist nach der Lieferung: Das Team des Gastronomie-Großhändlers Transgourmet ...
Vor dem Essen ist nach der Lieferung: Das Team des Gastronomie-Großhändlers Transgourmet versorgt rund 30 Standbetreiber am Villacher Kirchtag.(Bild: Hannes Krainz)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Es wird gefeiert, gebummelt und vor allem auch gegessen und getrunken. Der Villacher Kirchtag zieht ab kommenden Sonntag, 26. Juli, wieder zigtausende Menschen an – und mit ihnen auch Hunger und Durst. Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet versorgt rund 30 Stände mit circa 200 Tonnen Waren.

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Etwa eine halbe Million Gäste wollen während der Kirchtagswoche mit Speis und Trank versorgt werden. Etwa 30 Kirchtagsstände nehmen sich dieser Aufgabe an und müssen dafür während des gesamten Festbetriebs zuverlässig mit Lebensmitteln und Getränken versorgt werden.

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Hinter dieser logistischen Mammutaufgabe steckt unter anderem der Gastronomie-Großhändler Transgourmet. Insgesamt bewegt das Unternehmen rund 200 Tonnen Waren für den Kirchtag. Allein die Getränkelogistik umfasst 130.000 Liter. Dafür sind täglich drei Lkw unterwegs, die bereits frühmorgens die Waren an die Standbetreiber ausliefern. „Trotz wochenlanger Planung und Vorbereitung geht es nicht ohne die Flexibilität von allen Beteiligten“, sagt Standortgeschäftsleiter von Transgourmet Villach, Stefan Allesch.

Zitat Icon

Gerade bei Großveranstaltungen entscheiden Wetter, Besucherandrang oder spontane Nachfragespitzen oft innerhalb weniger Stunden über den Warenbedarf.

Stefan Allesch, Standortgeschäftsleiter von Transgourmet Villach

Daher können Standbetreiber täglich bis 5 Uhr morgens ihre Waren bei Transgourmet bestellen. Jene Bestellung erhalten sie dann noch bis spätestens 10 Uhr am Vormittag. „Unser Ziel ist es, dass sich die Standbetreiber ganz auf ihre Gäste konzentrieren können. Wir kümmern uns um den Nachschub im Hintergrund“, so Allesch.

Um kurzfristige Warenbestellungen bereistellen zu können, wurde zudem der Lagerbestand im Markt deutlich erhöht. Besonders gefragt sind Getränke, Fleisch- und Wurstwaren, Frischeprodukte, Kühlartikel und Einweggeschirr.

Etwa 130.000 Liter Getränke werden an die Kirchtagsstände ausgeliefert.
Etwa 130.000 Liter Getränke werden an die Kirchtagsstände ausgeliefert.(Bild: Hannes Krainz)

Darüber hinaus sind während des Kirchtags zehn zusätzliche Mitarbeiter für Transgourmet im Einsatz. Diese kümmern sich ausschließlich um alle Belange rund um den Festbetrieb – von der Auftragsabwicklung bis zur Zustellung an die jeweiligen Stände.

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