„Malle“ trifft Gols am heurigen Volksfest

Das Golser Volksfest geht bald in die 57. Runde. Mit viel Neuem für Junge: Von 8. bis 11. August wird es eine Kids & Family Area geben.
Von 7. bis 16. August geht in Gols das Volksfest über die Bühne. Für Jugendliche und Familien gibt es dabei einige Neuerungen. So werden Arena-Chef Matthias Achs und Born-to-Beach-Master Antonio Rosa gemeinsam den „Nightpark“ für die Jungen und Junggebliebenen betreiben. Auf drei Bühnen wird es ein abwechslungsreiches Musikprogramm geben.
Nightpark als neues Erlebnis
„Wir wollen einen Bereich schaffen, der unterschiedliche Musikrichtungen und Zielgruppen vereint. Von Rock über Hip-Hop bis hin zu Techhouse und Drum & Bass bieten wir ein Programm, das jeden Abend einen eigenen Charakter hat. Der Nightpark wird ein völlig neues Erlebnis am Golser Volksfest sein“, erklären die beiden.
„Volksfest weiterentwickeln“
Auch für Familien gibt es 2026 erstmals ein eigenes Erlebnisangebot. Die neue Kids & Family Area powered by „Golser“ wird von 8. bis 11. August geöffnet sein und zahlreiche Spiel-, Kreativ- und Bewegungsangebote bieten. „Ziel ist es, das Volksfest laufend weiterzuentwickeln und gleichzeitig seine einzigartige Identität zu bewahren“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter.
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