„Malle“ trifft Gols am heurigen Volksfest

Von 7. bis 16. August geht in Gols das Volksfest über die Bühne. Für Jugendliche und Familien gibt es dabei einige Neuerungen. So werden Arena-Chef Matthias Achs und Born-to-Beach-Master Antonio Rosa gemeinsam den „Nightpark“ für die Jungen und Junggebliebenen betreiben. Auf drei Bühnen wird es ein abwechslungsreiches Musikprogramm geben.