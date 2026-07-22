Drohen dem Land Burgenland jetzt EU-Sanktionen?

Indizien von Landesverwaltungsgericht sprechen dafür

Die Rechtsvertretung der Kammer verweist auf Leitlinien der Europäischen Kommission für Finanzkorrekturen bei Vergabeverstößen bei EU-finanzierten Ausgaben. Diese sehen in bestimmten Fällen pauschale Finanzkorrekturen vor, wenn sich die finanziellen Auswirkungen einer Unregelmäßigkeit nicht exakt bestimmen lassen. „Ohne einer Prüfung durch die Europäische Kommission vorgreifen zu können“, gebe es aufgrund des Erkenntnisses des Landesverwaltungsgerichts Indizien dafür, dass die Voraussetzungen für eine Finanzkorrektur in der Größenordnung von zumindest 25 Prozent vorliegen könnten, heißt es.