Promille-Alarm auf Burgenlands Straßen

Bis Mitte Juli registrierte die Landesverkehrsabteilung rund 480 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. In rund 40 Fällen standen Alkohol oder Drogen im Spiel. Fünf Menschen kamen bisher auf Burgenlands Straßen ums Leben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand allerdings keiner dieser tödlichen Unfälle mit Alkohol in Zusammenhang.

„Jeder Verkehrsunfall unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist einer zu viel. Wer sich berauscht ans Steuer setzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern alle anderen Verkehrsteilnehmer“, sagt Helmut Marban von der Landespolizeidirektion Burgenland. Deshalb werde weiterhin konsequent kontrolliert und auf Präventionsarbeit gesetzt.