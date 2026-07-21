Vom Grund des Neusiedler Sees auf die Felder

Seit der Gründung im Juli 2022 pumpt das Seemanagement jährlich zwischen 40.000 und 60.000 Kubikmeter Weichschlamm aus dem Neusiedler See ab. Früher galt es als Abfall, heute ist ein zertifizierter Bodenhilfsstoff für die Landwirtschaft. Dort, wo die Infrastruktur bereits vorhanden ist, wird der Seeschlamm während der Wintermonate über Transportleitungen in Absetzbecken gepumpt. Bis zum Sommer trocknet er weitgehend ab und kann dann weiterverwendet werden.