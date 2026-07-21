Tirolerin holte sich den Sieg beim Kabarettpreis

„Alle präsentierten sich außergewöhnlich stark und wurden mit viel Applaus vom Publikum gefeiert“, so das Duo Flo & Wish, das gewohnt charmant und schlagfertig durch den Abend führte. Am Ende setzte sich die gebürtige Tirolerin durch und durfte sich über den mit 5005 Euro dotierten Kabarettpreis freuen. Der Publikumspreis in Höhe von 505 Euro ging an Manuel Thalhammer, der die meisten Stimmen der Besucher erhielt.