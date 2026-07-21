Tirolerin holte sich den Sieg beim Kabarettpreis

Michaela Obertscheider überzeugte beim Finale des Burgenländischen Kabarettpreises mit Sprachgewandtheit und Bühnenpräsenz. Eine prominent besetzte Fachjury kürte sie zur Siegerin.
Im Kulturzentrum Güssing ging das „Endspiel“ um den burgenländischen Kabarettpreis über die Bühne. Neben Michaela Obertscheider hatten es auch Martin Weinzerl, Manuel Thalhammer sowie das Duo Max und Moritz ins Finale geschafft. Jeder Teilnehmer hatte 20 Minuten Zeit, um die Jury mit Güssinger-Kultur-Sommer-Intendant Andreas Vitasek, Moderatorin Barbara Karlich, Künstleragent Georg Hoanzl, Kabarettist Andreas Wustinger und Kulturjournalistin Ursula Hofmeister zu überzeugen.
„Alle präsentierten sich außergewöhnlich stark und wurden mit viel Applaus vom Publikum gefeiert“, so das Duo Flo & Wish, das gewohnt charmant und schlagfertig durch den Abend führte. Am Ende setzte sich die gebürtige Tirolerin durch und durfte sich über den mit 5005 Euro dotierten Kabarettpreis freuen. Der Publikumspreis in Höhe von 505 Euro ging an Manuel Thalhammer, der die meisten Stimmen der Besucher erhielt.
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