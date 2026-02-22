Wie Judit Polgár zur besten Schachspielerin wurde

Wenn Judit Polgár über ihre Kindheit spricht, klingt sie nicht wie jemand, der ein außergewöhnliches Leben geführt hat. Sie spricht ruhig und nüchtern. Über Trainingspläne, über Schachpartien, über lange Tage am Brett. „Für uns war das normal“, sagt sie in der neuen Netflix-Dokumentation über die berühmteste Schachfamilie der Welt. Doch nichts an dieser Kindheit war normal. Und genau darin liegt die Faszination ihrer Geschichte, die vor knapp 50 Jahren begann.