Empfang für Argentinien-Kicker, aber Messi fehlt!

Weitere offizielle Ehrungen gab es nicht. Der Feiertag, den Präsident Milei kurz nach dem verlorenen Endspiel noch angekündigt hatte, stand nicht mehr auf der Tagesordnung. Der Staatschef hatte die Durchführung von einem entsprechenden Wunsch der Spieler und des Trainerstabs abhängig gemacht. Bei diesen war jedoch keine Feierlaune vorhanden gewesen, wie lokale Medien berichteten.