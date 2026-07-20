„USA bleiben offen für eine diplomatische Lösung“

Laut der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) geriet dort wieder ein Schiff in Flammen. Die Ursache sei zunächst noch unklar, hieß es. Schiffen wurde empfohlen, die Region mit Vorsicht zu durchfahren. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, dass zwei Öltanker auf der Südroute durch die Meerenge gesprengt worden seien. Das US-Militär habe die Besatzungen aufgefordert, diese unsichere Passage zu nutzen. Solange die US-Aggression in der Region andauere, sei die Meerenge weder für den Transport von petrochemischen Produkten noch für „einen einzigen Tropfen Öl und Gas“ sicher. Die USA müssten sich auf eine „Strafaktion“ einstellen. Der Vorfall konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden.