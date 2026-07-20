Präsident schleimt sich aus | Licht ins Dunkel

Einer – der ehemalige langjährige Klubobmann der ÖVP-Fraktion im Parlament, Präsident schleimt sich aus. August Wöginger – ist bereits verurteilt. Wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch im sogenannten Postenschacher-Prozess um die Leitung eines Finanzamtes in Oberösterreich. Doch was ist das im Gegensatz zum Treiben des Wiener Wirtschaftskammer-Bosses und hochrangigen ÖVP-Funktionärs Walter Ruck? Der mauschelt, wie nun aus der „Krone“ vorliegenden Protokollen schwarz auf weiß ersichtlich, offenbar noch viel heftiger. Dazu fiel dem Kanzler und ÖVP-Chef zunächst nichts ein, so wie er Wöginger bis zuletzt verteidigt hatte. Das geht sich nun nicht mehr aus, spätestens, wo auch öffentlich wird, wie abfällig sich Kammerpräsident Ruck über Frauen und auch über hochrangige Parteifreunde wie Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer ausschleimt.