„Auf Wolke sieben!“ Empfang für Spaniens WM-Helden

Den WM-Titel der spanischen Fußball-Nationalelf haben nach offiziellen Angaben rund zwei Millionen Menschen auf den Straßen Madrids gefeiert. Das wären mehr als beim Besuch von Papst Leo dem IV. im Juni. Bei der Parade im offenen Bus durch das Zentrum der Metropole jubelten die begeisterten Menschen den frisch gekrönten Weltmeistern um Rodri und Jungstar Lamine Yamal zu. Teamchef Luis de la Fuente hatte eine klare Botschaft: „Gemeinsam sind wir stärker“, rief er den Fans zu.