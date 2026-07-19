Frido Kordon-Hütte offen, „Wirt nicht vor Ort“

Der Traum vom einfachen Leben in den Bergen und der Bewirtschaftung einer Hütte lockt viele an – doch die Realität sorgt dann immer wieder für ein ernüchterndes Erwachen. Dieses Dilemma bekommt derzeit der Alpenverein im Lieser-Maltatal zu spüren. Erst im Winter 2025 wurde die Frido Kordon- Hütte am Fuße des Stubecks neu verpachtet, nachdem sich nach nicht einmal einem Jahr Pachtzeit die Vorgänger verabschiedet hatten. Und jetzt wiederholt sich das Ganze.