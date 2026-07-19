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Frido Kordon-Hütte offen, „Wirt nicht vor Ort“

Kärnten
19.07.2026 21:00
Die Frido Kordon-Hütte sucht wieder einen neuen Betreiber
Die Frido Kordon-Hütte sucht wieder einen neuen Betreiber(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Die Frido Kordon-Hütte am Fuße des Stubecks hat es – salopp gesagt – aktuell mit Sisyphus-Pächtern zu tun. Nicht zum ersten Mal wurde der Pachtvertrag aufgelöst. Für die Einkehr wird wieder ein Betreiber gesucht. 

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Der Traum vom einfachen Leben in den Bergen und der Bewirtschaftung einer Hütte lockt viele an – doch die Realität sorgt dann immer wieder für ein ernüchterndes Erwachen. Dieses Dilemma bekommt derzeit der Alpenverein im Lieser-Maltatal zu spüren. Erst im Winter 2025 wurde die Frido Kordon- Hütte am Fuße des Stubecks neu verpachtet, nachdem sich nach nicht einmal einem Jahr Pachtzeit die Vorgänger verabschiedet hatten. Und jetzt wiederholt sich das Ganze.

„Vielen fehlt die Ernsthaftigkeit in diesem Job“
„Der Vertrag wurde mit der Pächterin einvernehmlich aufgelöst“, sagt Hans Jury vom Alpenverein Gmünd-Lieser-Maltatal. Die Frido Kordon-Hütte ist also wieder zu haben. Für den Alpenverein ist das alles andere als lustig. „Es wird immer schwieriger, jemanden zu finden, der weiß, worauf er sich einlässt. Vielen fehlt die Ernsthaftigkeit in diesem Job. Sie glauben, eine Hütte kann man mit links führen“, schüttelt Jury den Kopf.

In diesem Fall seien unter anderem die Öffnungszeiten nicht eingehalten worden. „Wenn man nicht vor Ort ist, obwohl man laut Angaben geöffnet hat, ist das sehr problematisch“, so Jury.

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