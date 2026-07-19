Frido Kordon-Hütte offen, „Wirt nicht vor Ort“

Die Frido Kordon-Hütte am Fuße des Stubecks hat es – salopp gesagt – aktuell mit Sisyphus-Pächtern zu tun. Nicht zum ersten Mal wurde der Pachtvertrag aufgelöst. Für die Einkehr wird wieder ein Betreiber gesucht.
Der Traum vom einfachen Leben in den Bergen und der Bewirtschaftung einer Hütte lockt viele an – doch die Realität sorgt dann immer wieder für ein ernüchterndes Erwachen. Dieses Dilemma bekommt derzeit der Alpenverein im Lieser-Maltatal zu spüren. Erst im Winter 2025 wurde die Frido Kordon- Hütte am Fuße des Stubecks neu verpachtet, nachdem sich nach nicht einmal einem Jahr Pachtzeit die Vorgänger verabschiedet hatten. Und jetzt wiederholt sich das Ganze.
„Vielen fehlt die Ernsthaftigkeit in diesem Job“
„Der Vertrag wurde mit der Pächterin einvernehmlich aufgelöst“, sagt Hans Jury vom Alpenverein Gmünd-Lieser-Maltatal. Die Frido Kordon-Hütte ist also wieder zu haben. Für den Alpenverein ist das alles andere als lustig. „Es wird immer schwieriger, jemanden zu finden, der weiß, worauf er sich einlässt. Vielen fehlt die Ernsthaftigkeit in diesem Job. Sie glauben, eine Hütte kann man mit links führen“, schüttelt Jury den Kopf.
In diesem Fall seien unter anderem die Öffnungszeiten nicht eingehalten worden. „Wenn man nicht vor Ort ist, obwohl man laut Angaben geöffnet hat, ist das sehr problematisch“, so Jury.
Gut 40 Jahre wurde die beliebte Hütte von Willi Staudacher erfolgreich geführt, dann wurde sie von der Familie Krabath ein paar Jahre betrieben. Seither wurde kein passender Betreiber mehr gefunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.