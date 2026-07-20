Fitness-Influencerin aus Fitnessstudio verbannt

Sie begeistert über 550.000 Follower auf Instagram mit ihrem Fitness-Content. Was Edda Pilz (25) liebt, wurde ihr nun zum Verhängnis. Wegen unerlaubtem Filmen kündigte die Fitnessstudio-Kette John Reed ihre Mitgliedschaft und erteilte sogar Hausverbot. Die Empörung darüber ist groß. Doch: Nicht alle Fans sind auf ihrer Seite.
Fitness gehört für Influencerin Edda Pilz zum Alltag: Fast täglich schwingt die 25-Jährige dort die Hanteln, stählt ihr Sixpack und hält sich mit Cardio-Einheiten fit. All das teilt die Deutsche regelmäßig mit ihren Fans auf Instagram und TikTok. Ihren Sport treibt die Influencerin hauptsächlich in der Fitnessstudio-Kette John Reed. Doch der Anbieter machte Edda nun einen Strich durch die Rechnung.
Filmen in Umkleide nicht erlaubt
Ein Video aus der Umkleidekabine wurde Edda nun zum Verhängnis. Während sie ihre Bauchmuskeln auf den sozialen Netzwerken präsentierte, klopfte schon der Betreiber an der Tür: Das Filmen und Fotografieren sei in der Umkleidekabine des Studios nicht gestattet. Prompt reagierte John Reed mit Rauswurf samt Hausverbot für die 25-jährige Influencerin. Das ließ Edda nicht auf sich sitzen. Sie teilte ein Video mit ihren Fans und sorgte damit für hitzige Debatten im Netz.
Shitstorm im Netz
Edda reagierte promp, nahm die Sache aber größtenteils mit Humor.
Auf Instagram veröffentlichte sie einen witzigen Post über den Gym-Rauswurf:
Nicht alle Follower sehen den Rauswurf aus dem Fitnesscenter so gelassen wie Edda. Einige finden es sogar gerechtfertigt: „Nach diesem Video kann ich die Kündigung ehrlich gesagt gut nachvollziehen“, heißt es in einem Kommentar. Dabei geht die Userin sogar noch weiter: „Es wirkt rücksichtslos, andere Mitglieder im Fitnessstudio zu filmen, ohne sie unkenntlich zu machen.“
Viele Menschen sind empört darüber, dass Edda in ihren Videos andere, also fremde Menschen während ihres Trainings im Fitnessstudio filmt und öffentlich verbreitet. Auch wenn das oft unabsichtlich geschieht, sind viele damit nicht einverstanden. „Warum verpixelst du die anderen Leute nicht?“ heißt es in den Kommentaren.
Angst vor Hass im Netz
So selbstbewusst und sexy sich Edda Pilz im Netz auch präsentiert, so sehr wächst auch die Angst vor Hasskommentaren in ihr. In einem Interview mit dem deutschen Sender RTL erklärte sie, dass sie manchmal Angst hat, vor die Tür zu gehen. Der Preis, den man für das Business als Influencerin zahle, sei hoch. Aber: Am Ende sei es doch ein verdammt gut bezahlter Job.
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