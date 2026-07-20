Fitness-Influencerin aus Fitnessstudio verbannt

Fitness gehört für Influencerin Edda Pilz zum Alltag: Fast täglich schwingt die 25-Jährige dort die Hanteln, stählt ihr Sixpack und hält sich mit Cardio-Einheiten fit. All das teilt die Deutsche regelmäßig mit ihren Fans auf Instagram und TikTok. Ihren Sport treibt die Influencerin hauptsächlich in der Fitnessstudio-Kette John Reed. Doch der Anbieter machte Edda nun einen Strich durch die Rechnung.

Filmen in Umkleide nicht erlaubt

Ein Video aus der Umkleidekabine wurde Edda nun zum Verhängnis. Während sie ihre Bauchmuskeln auf den sozialen Netzwerken präsentierte, klopfte schon der Betreiber an der Tür: Das Filmen und Fotografieren sei in der Umkleidekabine des Studios nicht gestattet. Prompt reagierte John Reed mit Rauswurf samt Hausverbot für die 25-jährige Influencerin. Das ließ Edda nicht auf sich sitzen. Sie teilte ein Video mit ihren Fans und sorgte damit für hitzige Debatten im Netz.