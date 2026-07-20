Wo die Ahnfrau spukt und die Liebe verrückt spielt

Von Gruselklassiker bis Beziehungskomödie: Das Heunburg Theater bietet auch heuer wieder beste Sommerunterhaltung. Mit Grillparzers „Die Ahnfrau“ und der Komödie „Doppelfehler“ wartet ein abwechslungsreiches Programm auf das Publikum.
Was wäre ein Theatersommer in Kärnten ohne die Produktionen auf der Heunburg im idyllischen Haimburg? Von 1995 bis 2009 bespielte der Theaterverein k.l.a.s. die ehrwürdigen Mauern der Burg, die um 1100 vom Geschlecht der Grafen von Heunburg erbaut wurde. Seit 2010 besteht das Heunburg Theater in seiner heutigen Form und begeistert Jahr für Jahr unzählige Besucher.
Gänsehauteffekt und feinem Witz
Nach der Wiederaufnahme von „Du bist mir jetzt schon der Himmel und die Erde“ über Christine Lavant und Werner Berg steht nun mit „Die Ahnfrau“ ein echter Theaterklassiker auf dem Spielplan. „Es geht eine alte Sage, dass die Ahnfrau unsres Hauses ob begangener schwerer Taten wandeln müsse ohne Ruhe“, heißt es in dem Gruselstück aus dem Biedermeier. Seit vergangenem Freitag wandelt sie nun in Haimburg über die Bretter, die die Welt bedeuten.
Wie ein Damoklesschwert lastet der Fluch der Ahnfrau über dem Hause Borotin. Sie wurde einst nach einer verbotenen Liebesnacht mit ihrem heimlichen Buhlen von ihrem Gatten ertappt und erdolcht. Seither geistert sie durch die Gemäuer – und wo sie erscheint, bleibt das Unheil nicht aus. Daniel Pascal setzt das achtköpfige Ensemble gekonnt in Szene und präsentiert Grillparzers Horrorklassiker als packendes Schicksalsdrama für die ganze Familie – mit Gänsehauteffekt und feinem Witz garniert.
Komödie auf neuer Bühne
Im August wechselt die Heunburg das Genre und präsentiert mit „Doppelfehler“ eine rasante Komödie über die Liebe auf der neuen Bühne im Hof der Heunburg. Tom und Alexandra treffen sich fünf Jahre nach ihrer Scheidung zufällig wieder. Obwohl beide inzwischen neue Wege eingeschlagen haben, merken sie schnell, dass ihre Gefühle füreinander noch nicht ganz erloschen sind.
Sie wagen einen Neuanfang, doch schon bald zeigt sich, dass alte Konflikte und Gegensätze wieder die Oberhand gewinnen. Es folgt ein humorvoller Schlagabtausch über die Unterschiede zwischen Mann und Frau – voller pointierter Dialoge und skurriler Alltagssituationen.
Vorstellungen von „Die Ahnfrau“ noch bis 21. August (jeweils 19.30 Uhr). Die Produktion „Doppelfehler“, zu sehen von 6. August bis 2. September. Alle Informationen unter: www.heunburgtheater.at
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