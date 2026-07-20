Wo die Ahnfrau spukt und die Liebe verrückt spielt

Gänsehauteffekt und feinem Witz

Nach der Wiederaufnahme von „Du bist mir jetzt schon der Himmel und die Erde“ über Christine Lavant und Werner Berg steht nun mit „Die Ahnfrau“ ein echter Theaterklassiker auf dem Spielplan. „Es geht eine alte Sage, dass die Ahnfrau unsres Hauses ob begangener schwerer Taten wandeln müsse ohne Ruhe“, heißt es in dem Gruselstück aus dem Biedermeier. Seit vergangenem Freitag wandelt sie nun in Haimburg über die Bretter, die die Welt bedeuten.