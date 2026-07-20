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Trainer-Tattoo: „So hässlich bin ich auch nicht!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 13:49
Marc Cucurella wird sein Tattoo-Versprechen einlösen.
Marc Cucurella wird sein Tattoo-Versprechen einlösen.(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt gibt es das Trainer-Tattoo! Spaniens Marc Cucurella wird nach dem 1:0-Finalsieg über Argentinien sein WM-Versprechen einlösen.

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„Ich finde, wir haben herausragenden Fußball gespielt und diesen Pokal verdient“, sagte Cucurella, der sich nun ein Tattoo mit dem Gesicht von Trainer Luis de la Fuente stechen lassen will. „Wir haben einen langen Heimflug, vielleicht gibt es ein paar Vorschläge. Ich werde darüber nachdenken und es dann hinter mich bringen“, sagte der starke Verteidiger, der vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselt, über seine Ankündigung von vor dem Turnier.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

„Versprechen muss man halten – und so hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht“, schmunzelte De la Fuente. 

Nächster Titel-Coup in den USA
Schon vor einem Jahr war Cucurella im NFL-Stadion der New York Giants und der New York Jets Weltmeister geworden, damals mit dem FC Chelsea bei der Klub-WM. 

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„Wir freuen uns wirklich sehr, nach Spanien zu kommen. Viele Leute konnten hier nicht dabei sein und wir wollen mit allen feiern“, sagte Cucurella. „Ich denke, wir haben uns eine gute Feier verdient.“

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