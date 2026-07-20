Trainer-Tattoo: „So hässlich bin ich auch nicht!“

Jetzt gibt es das Trainer-Tattoo! Spaniens Marc Cucurella wird nach dem 1:0-Finalsieg über Argentinien sein WM-Versprechen einlösen.
„Ich finde, wir haben herausragenden Fußball gespielt und diesen Pokal verdient“, sagte Cucurella, der sich nun ein Tattoo mit dem Gesicht von Trainer Luis de la Fuente stechen lassen will. „Wir haben einen langen Heimflug, vielleicht gibt es ein paar Vorschläge. Ich werde darüber nachdenken und es dann hinter mich bringen“, sagte der starke Verteidiger, der vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselt, über seine Ankündigung von vor dem Turnier.
„Versprechen muss man halten – und so hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht“, schmunzelte De la Fuente.
Nächster Titel-Coup in den USA
Schon vor einem Jahr war Cucurella im NFL-Stadion der New York Giants und der New York Jets Weltmeister geworden, damals mit dem FC Chelsea bei der Klub-WM.
„Wir freuen uns wirklich sehr, nach Spanien zu kommen. Viele Leute konnten hier nicht dabei sein und wir wollen mit allen feiern“, sagte Cucurella. „Ich denke, wir haben uns eine gute Feier verdient.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.