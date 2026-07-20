Trainer-Tattoo: „So hässlich bin ich auch nicht!“

„Ich finde, wir haben herausragenden Fußball gespielt und diesen Pokal verdient“, sagte Cucurella, der sich nun ein Tattoo mit dem Gesicht von Trainer Luis de la Fuente stechen lassen will. „Wir haben einen langen Heimflug, vielleicht gibt es ein paar Vorschläge. Ich werde darüber nachdenken und es dann hinter mich bringen“, sagte der starke Verteidiger, der vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselt, über seine Ankündigung von vor dem Turnier.