Bittere Tränen bei Messi: Ist es diesmal anders?

Finale zeigt Argentiniens Abhängigkeit von Messi

Der geplatzte Titel-Traum hat die Argentinier schwer getroffen. Besonders Messi, der sie erst ins Finale geführt hatte. Es war vor allem das Verdienst des Ausnahmekönners, dass die Südamerikaner ihren Triumph von Katar vor vier Jahren fast wiederholt hätten. Nur ein Sieg fehlte ihnen, nachdem sie dem vorzeitigen Aus in der K.-o.-Phase mehrfach knapp entgangen waren. Das Finale zeigte aber auch, wie abhängig die Albiceleste von ihrem Topspieler ist. Es war geradezu erschreckend. Messi war gegen Spanien quasi kein Faktor – und Argentinien entsprechend chancenlos.