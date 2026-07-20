Freisprüche nach Mord an einem Ehepaar in Pakistan

„Shahzad und seine schwangere Frau Shama wurden lebend ins Feuer geworfen. Was ist am Ende das Ergebnis all dieser Bemühungen um Gerechtigkeit? Die Menschen haben das Gefühl, keine Stimme zu haben und dass niemand ihnen zuhört“, kritisierte der Vorsitzende der katholischen pakistanischen Kommission „Gerechtigkeit und Frieden“, Bischof Samson Shukardin. Die Regierung Pakistans müsse den Schutz von Zeuginnen und Zeugen verbessern und sicherstellen, dass Gewalt gegen religiöse Minderheiten künftig konsequent verfolgt werde. Es kommt immer wieder vor, dass Anklagen zurückgezogen oder Urteile aufgehoben werden.