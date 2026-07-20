Chlorgas eingeatmet
Italien: Badegäste beim Schwimmen vergiftet
Schwere Atemprobleme bei Badegästen haben in Italien am Wochenende einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Acht Personen, darunter fünf Kinder, mussten wegen einer Chlorgasvergiftung im Spital behandelt werden. Ein Fünfjähriger wurde in kritischem Zustand eingeliefert.
Am Samstagnachmittag hielten sich rund 50 Personen in einem Sportverein in Mentana, einem Vorort von Rom auf, als mehrere Badegäste plötzlich über Atemprobleme klagten. Die Betroffenen dürften beim Schwimmen eine große Menge Chlorgas eingeatmet haben.
Drei Erwachsene, vier Kinder zwischen 10 und 15 Jahren sowie ein fünfjähriger Bub mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Inzwischen ist auch der jüngste Patient wieder auf dem Weg der Besserung.
Sportverein gesperrt
Warum so große Mengen Chlor freigesetzt wurden, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei hat das Gelände des Sportvereins vorübergehend gesperrt.
Chlorgas kann tödlich sein
Chlorgas wird von Menschen sehr intensiv wahrgenommen. Es hat einen stechenden Geruch. Oftmals kommt es bei Kontakt zu einem starken Hustenreiz, Kratzen im Hals, Atemnot, einem Engegefühl in der Brust und tränenden Augen. Bei Blaufärbung der Nägel oder Lippen sowie bei Schaum im Mund ist äußerste Vorsicht geboten. Symptome können anfangs noch harmlos wirken, durch die Bildung eines Lungenödems kann eine Chlorgasvergiftung mitunter aber auch tödlich ausgehen.
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