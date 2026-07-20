Italien: Badegäste beim Schwimmen vergiftet

Chlorgas kann tödlich sein

Chlorgas wird von Menschen sehr intensiv wahrgenommen. Es hat einen stechenden Geruch. Oftmals kommt es bei Kontakt zu einem starken Hustenreiz, Kratzen im Hals, Atemnot, einem Engegefühl in der Brust und tränenden Augen. Bei Blaufärbung der Nägel oder Lippen sowie bei Schaum im Mund ist äußerste Vorsicht geboten. Symptome können anfangs noch harmlos wirken, durch die Bildung eines Lungenödems kann eine Chlorgasvergiftung mitunter aber auch tödlich ausgehen.