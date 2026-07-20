So viele Menschen schauten das WM-Finale im ORF

Gute Bilanz für ServusTV

ServusTV zog ebenfalls zufrieden Bilanz, ließ der Übertragungsmarathon doch Rekorde purzeln – etwa lagen bei den zwei vom Salzburger Privatsender übertragenen Österreich-Spielen die zwei besten Livestreams seit Senderbestehen vor. Die beiden Kracher gegen Argentinien und Spanien zu guter Sendezeit knackten auch jeweils die 2-Millionen-Marke. So verfolgten das Gruppenspiel gegen Argentinien im Schnitt 2,1 Mio. Zuseher. Das Sechzehntelfinale gegen Spanien, das das Aus für die österreichische Nationalelf bedeutete, gar 2,32 Mio. in der ersten Halbzeit, womit es knapp vor dem im ORF gezeigten Finale des Turniers lag.