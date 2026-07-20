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Höchste Zahl seit 2020

So viele Menschen schauten das WM-Finale im ORF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 14:45
Der ORF erreichte beim WM-Finale den höchsten Zuschauerschnitt seit 2020.
Der ORF erreichte beim WM-Finale den höchsten Zuschauerschnitt seit 2020.(Bild: AFP/PEDRO UGARTE)
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Von krone Sport

Das Finale der Fußballweltmeisterschaft hat am Sonntagabend Österreich vor dem Fernseher versammelt. Im Schnitt verfolgten 2,25 Millionen Menschen die zweite Halbzeit zwischen Spanien und Argentinien in ORF 1. 

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Der Marktanteil betrug 73 Prozent. Damit mauserte sich das WM-Finale zur meistgesehenen ORF-Sendung seit 2020, als eine „Zeit im Bild“ zum Thema Corona Rekorde brach. Die Quotenspitze hält aber das Sechszehntelfinalaus für Österreich bei ServusTV mit 2,32 Mio. Zusehern.

Über 2 Millionen um Mitternacht
Und die rot-weiß-roten Fußballfans bewiesen durchaus Sitzfleisch, waren doch beim Finalspiel auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung gegen Mitternacht immer noch 2,14 Millionen Fans im Schnitt mit von der Partie (Marktanteil 79 Prozent). Hinzu kommen die Videostreams via ORF ON. Hier zählte man am Sonntag 65 Millionen Nutzungsminuten und eine Durchschnittsreichweite von 351.000 während der zweiten Halbzeit.

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Finale an der Spitze
Damit stand – wenig überraschend – die Finalübertragung auch an der Quotenspitze der abgelaufenen WM im ORF, der sich die Übertragungsrechte mit ServusTV teilte. Auf Platz 2 findet sich das Halbfinale Frankreich gegen Spanien, das in der 2. Halbzeit auf durchschnittlich 1,71 Millionen Menschen Reichweite kam. Und der Kampf Österreich gegen Jordanien aus der Gruppenphase erreichte mit 1,25 Millionen einen Stockerlplatz im ORF.

Gute Bilanz für ServusTV
ServusTV zog ebenfalls zufrieden Bilanz, ließ der Übertragungsmarathon doch Rekorde purzeln – etwa lagen bei den zwei vom Salzburger Privatsender übertragenen Österreich-Spielen die zwei besten Livestreams seit Senderbestehen vor. Die beiden Kracher gegen Argentinien und Spanien zu guter Sendezeit knackten auch jeweils die 2-Millionen-Marke. So verfolgten das Gruppenspiel gegen Argentinien im Schnitt 2,1 Mio. Zuseher. Das Sechzehntelfinale gegen Spanien, das das Aus für die österreichische Nationalelf bedeutete, gar 2,32 Mio. in der ersten Halbzeit, womit es knapp vor dem im ORF gezeigten Finale des Turniers lag.

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Auch die Halbfinal-Partie England gegen Argentinien reihte sich bei ServusTV mit 1,67 Mio. Zusehern in den Top 5 der meistgesehenen WM-Übertragungen ein. Damit hatte der Privatsender diesbezüglich leicht die Nase vor dem ORF, der zwei von fünf der Top-Matches im Angebot hatte. Allerdings kam das öffentlich-rechtliche Medienhaus in Summe auf eine Durchschnittsreichweite von 453.000 pro Match, ServusTV auf 406.000. Beide zeigten je 52 der in Summe 104 Spiele.

Insgesamt war die Seherschaft bei der Fußball-WM im ORF männer- und bundeslanddominiert. So lag der Marktanteil bei den weiblichen Fans bei 34 Prozent. Und die eifrigsten Zuseher der WM fanden sich in der Steiermark (43 Prozent Marktanteil) vor jenen aus Kärnten und Oberösterreich mit je 40 Prozent Marktanteil.

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