Rapid und Austria kennen mögliche Quali-Gegner

Setzt sich Austria Wien gegen Liepaja durch, treffen die Veilchen in Runde drei auf den Sieger des Duells AEK Larnaka (Zypern) gegen Beitar Jerusalem FC (Israel). Der SK Rapid würde nach dem Weiterkommen gegen Santa Coloma auf den Sieger der Partie Paide Linnameeskond (Estland) gegen Zira FK (Aserbaidschan) krachen.
Mit AEK Larnaka und Beitar Jerusalem bekam die Austria keine einfachen Gegner zugelost – obwohl man sogar Riesen wie SC Braga und Panathinaikos ausweichen konnte. Larnaka beendete die vergangene Saison auf Platz zwei der zyprischen Liga. Beitar Jerusalem holte ebenfalls den Vizemeistertitel in der höchsten israelischen Spielklasse.
Machbare Gegner für Rapid
Der SK Rapid hat ein netteres Los bekommen. Paide Linnameeskond steht derzeit auf dem zweiten Rang der estnischen Liga. Zira FK beendete die vergangene Saison sogar nur auf Platz fünf in Aserbaidschan.
Zunächst müssen die beiden Wiener Klubs aber erste ihre Duell in der zweiten Runde gewinnen. Rapid trifft dabei auf Santa Coloma aus Andorra. Die Austria muss gegen Liepaja aus Lettland ran. Wir wünschen gute Unterhaltung mit der Auslosung!
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