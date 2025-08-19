Frido Kordon Hütte ist wieder pächterlos!

Inka und Joachim Schmidt eröffneten Ende des Jahres 2024 die Frido Kordon Hütte wieder, die davor länger ihre Türen für Wanderer geschlossen hatte.

Doch die beleibte Hütte, die im Besitz des Alpenvereins steht, stand nicht lange offen. „Die beiden Betreiber haben sich mit 17. August verabschiedet“, gibt Hans Jury vom Alpenverein Gmünd-Lieser-Maltatal bekannt. „Den Betrieb der Hütte haben wir uns einfach anders vorgestellt“, heißt es weiter. Alpenverein und Pächter seien sich in gleich mehreren Punkten nicht einig geworden – wie beispielsweise Öffnungszeiten und Ruhetage.