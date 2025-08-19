Vorteilswelt
Interessierte gesucht

Frido Kordon Hütte ist wieder pächterlos!

Kärnten
19.08.2025 14:58
Frido Kordon Hütte
Frido Kordon Hütte

Beliebte Einkehr am Stubeck sucht neuen Betreiber. Denn die Pächter warfen nach nicht einmal einem Jahr das Handtuch.

Inka und Joachim Schmidt eröffneten Ende des Jahres 2024 die Frido Kordon Hütte wieder, die davor länger ihre Türen für Wanderer geschlossen hatte.

Doch die beleibte Hütte, die im Besitz des Alpenvereins steht, stand nicht lange offen. „Die beiden Betreiber haben sich mit 17. August verabschiedet“, gibt Hans Jury vom Alpenverein Gmünd-Lieser-Maltatal bekannt. „Den Betrieb der Hütte haben wir uns einfach anders vorgestellt“, heißt es weiter. Alpenverein und Pächter seien sich in gleich mehreren Punkten nicht einig geworden – wie beispielsweise Öffnungszeiten und Ruhetage.

Wie generell in der Gastronomie gestaltet sich die Hütten-Pächtersuche immer schwieriger. Vielen sei nicht bewusst, worauf sie sich einlassen. Viele seien nicht mehr bereit, am Wochenende zu arbeiten, generell offenzuhalten, heißt es.

Inka und Joachim Schmidt suchen jetzt nach einer anderen Hütte. Zuvor haben sie die Polinikhütte ...
Inka und Joachim Schmidt suchen jetzt nach einer anderen Hütte. Zuvor haben sie die Polinikhütte in Obervellach betrieben.(Bild: Elisa Aschbacher)

Pächter haben andere Gründe 
Laut Gastgeber sei der ausschlaggebende Grund jedoch gesundheitsbedingt gewesen: „Wir wollten die Hütte renovieren, die Kosten übernehmen. Aus gesundheitlichen Gründen – vor allem, weil wir wegen der verbauten Glaswolle an Hautreizungen und Juckreiz gelitten haben. Aber das wurde uns nicht genehmigt.“

Interessiert? 

Interessenten können sich bei Hans Jury melden.  Telefon: 0676/3594193, E-Mail: hansjury@gmx.net

Nun sucht der Alpenverein Gmünd-Lieser Maltatal wieder einen Betreiber. „Ab 30. September kommt die Frido Kordon Hütte zur Neuverpachtung. Wir suchen jemanden, der die Almhütte als Ganzjahresbetrieb führt.“

In die Frido Kordon Hütte am Stubeck kann man bald wieder einkehren.
Notschlafplätze, eine Gaststube mit 50 Sitzplätzen sowie eine Terrasse mit 50 Plätzen sind vorhaben. Auch ein Parkplatz für etwa 30 Pkw ist dabei. „Die Hütte ist mit dem Auto und Kleinbussen problemlos erreichbar.“

Kärnten

Folgen Sie uns auf