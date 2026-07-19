Quereinsteiger-Bäuerin holt sich mit Hof-Eis Gold

Vom Kindergarten in den Kuhstall: Stefanie Jaut hat am Hof ihres Partners Johann Ramsbacher ihre Berufung gefunden. Mit neuen Ideen leben die beiden aus Rennweg moderne Landwirtschaft.
Der Milchpreis ist seit Jahren im Keller. Allein mit dem Verkauf des Rohprodukts können viele Landwirte heute kaum noch überleben. Immer mehr heimische Bauern setzen deshalb auf die Veredelung ihrer Milch – wie Stefanie Jaut und Johann Ramsbacher aus Rennweg.
Unter dem Namen „Hansimilch“ veredelt das Paar die hofeigene Milch seiner 16 Kühe seit Jahren zu feinsten Käsesorten, Joghurts, frischer Butter
Bäuerin ist Quereinsteigerin
„Zu unseren Abnehmern zählen touristische Betriebe in der Region, Anrainer und viele Durchreisende, die für bäuerliche Schmankerl gezielt Halt machen“, erzählt die 40-jährige Landwirtin.
Die gelernte Kinderpädagogin ist Quereinsteigerin und hat als Bäuerin ihre Berufung gefunden. „Früher hatte ich damit nichts am Hut. Aber dieses Handwerk macht mir einfach Spaß“, strahlt sie.
Vor ein paar Jahren stieß die umtriebige Familie auf eine neue Marktlücke: die Eisproduktion. „Das Thema hat mich schon länger fasziniert, also habe ich mich schlau gemacht“, erzählt Partner Johann (51) bei einem Hof-Rundgang. „Milch ist unheimlich vielseitig – wir wollten einfach etwas Neues wagen“, ergänzt Stefanie.
Im November 2025 fiel der Startschuss für die kühle Erfrischung. Zuvor stand jedoch eine mutige Investition an. „Die Maschinen für die Produktion kosten viel Geld“, betonen die beiden.
Mehrere Preise gewonnen
Doch die Investition hat sich offenbar ausgezahlt. Nach nicht einmal einem Jahr am Markt räumte Stefanie bei Prämierungen bereits kräftig ab. „Mit der Sorte Haselnuss habe ich Gold gemacht, mit Erdbeere und Vanille Bronze“, freut sich Stefanie, die in St. Georgen 38 zu finden ist.
„Man muss am Ball bleiben!“
Das Landwirte-Paar zeigt beispielhaft, wie moderne Landwirtschaft erfolgreich Zukunft schreiben kann. „Man muss am Ball bleiben, offen für Neues sein und einfach den Schritt wagen“, zeigt sich das Duo motiviert und freut sich schon auf neue Eissorten und weitere Zukunftsprojekte.
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