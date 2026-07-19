Quereinsteiger-Bäuerin holt sich mit Hof-Eis Gold

Mehrere Preise gewonnen

Doch die Investition hat sich offenbar ausgezahlt. Nach nicht einmal einem Jahr am Markt räumte Stefanie bei Prämierungen bereits kräftig ab. „Mit der Sorte Haselnuss habe ich Gold gemacht, mit Erdbeere und Vanille Bronze“, freut sich Stefanie, die in St. Georgen 38 zu finden ist.