Toter bei Unfall auf Semmeringer Baustelle

Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bezirk Neunkirchen in NÖ ist am Montag ein 45-jähriger Kroate gestorben. Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt.
Der tödliche Unfall passierte bei Arbeiten zum Bau des Semmering-Basistunnels zwischen NÖ und der Steiermark. Mindestens zwei Arbeiter sollen von herabstürzenden Stahlteilen getroffen worden sein.
Österreicher in Spital geflogen
Der österreichische Staatsbürger wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11 Uhr alarmiert. Der Unfallhergang war Gegenstand von Erhebungen.
Kein Einzelfall
Erst Mitte Mai wurden ebenfalls bei Arbeiten des Semmeringer Basistunnels zwei Arbeiter (32, 42) unter der Klappe eines Förderlifts eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt.
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