Die harte Wirklichkeit hinter der heilen Welt

Burke stellt mit ihrem Roman die aktuell vor allem in den USA immer stärker werdende Glorifizierung dieser konservativen Familien- und Rollenbilder doppelt in Frage. Einmal, weil sie das Netz an Helfern hinter dem „einfachen Leben“ entblößt. Das zweite Mal, weil sie die vermeintlich heile Vergangenheit auf die historisch harte Realität der Pionierzeit prallen lässt.

Ein spannender Spiegel unserer Zeit, der zeigt: Früher war nicht alles besser – und Fragen von morgen lassen sich nicht mit Antworten von gestern lösen.