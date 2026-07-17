Hasenpest-Fälle: Behörde warnt vor toten Tieren

Übertragung auch auf Menschen möglich

Aktuell gibt es bestätigte Fälle in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung und Mattersburg. Auch aus Niederösterreich werden Infektionen gemeldet. „Rund zehn Prozent der eingesandten Proben sind positiv“, sagt Roman Bunyai von der Servicestelle für Jagd und Fischerei. Gleichzeitig betont er, dass die Krankheit nicht leicht auf den Menschen überspringe. „Wer einen toten Hasen findet, sollte ihn keinesfalls angreifen, sondern den zuständigen Jäger verständigen. Dieser weiß, wie das Tier fachgerecht entsorgt wird.“