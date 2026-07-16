Uber übernimmt Foodora-Mutter für Milliardensumme

Der US-Fahrdienstvermittler und Essenslieferant Uber greift nach Delivery Hero, der deutschen Konzernmutter des Essenszustellers Foodora. Uber legt dafür einige Milliarden auf den Tisch.
Der US-Konzern legte den Aktionären des deutschen Essenslieferanten am Donnerstag ein Angebot über 41,50 Euro je Aktie vor. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von etwa 12,7 Mrd. Euro. Der Großaktionär Prosus habe zugestimmt, seine knapp 17-prozentige Beteiligung an Delivery Hero abzugeben.
Uber macht die Übernahme von einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie abhängig. Inklusive Derivaten hatte sich Uber zuvor bereits knapp 37 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert.
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