Uber übernimmt Foodora-Mutter für Milliardensumme

Der US-Konzern legte den Aktionären des deutschen Essenslieferanten am Donnerstag ein Angebot über 41,50 Euro je Aktie vor. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von etwa 12,7 Mrd. Euro. Der Großaktionär Prosus habe zugestimmt, seine knapp 17-prozentige Beteiligung an Delivery Hero abzugeben.