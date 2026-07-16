Schlag gegen Hinterkopf! Eklat um Jude Bellingham

Das Leiden geht weiter! Auch 60 Jahre nach dem umstrittenen WM-Titel von Wembley kann England keinen neuen Erfolg feiern. Erneut war in einem WM-Halbfinale Endstation – die Art und Weise beim 1:2 gegen Argentinien besonders dramatisch. Dementsprechend groß auch der Frust bei Fans, Verantwortlichen und Spielern.