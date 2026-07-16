Schlag gegen Hinterkopf! Eklat um Jude Bellingham

Unnötige Aktion von England-Kicker Jude Bellingham! Während die Argentinier ihren 2:1-Sieg im WM-Halbfinale feiern, verpasst der frustrierte Real-Star Valentin Barco einen Schlag gegen den Hinterkopf.
Das Leiden geht weiter! Auch 60 Jahre nach dem umstrittenen WM-Titel von Wembley kann England keinen neuen Erfolg feiern. Erneut war in einem WM-Halbfinale Endstation – die Art und Weise beim 1:2 gegen Argentinien besonders dramatisch. Dementsprechend groß auch der Frust bei Fans, Verantwortlichen und Spielern.
Während die Argentinier nach Abpfiff den erneuten Einzug ins WM-Finale feierten, kochten auf englischer Seite die Emotionen vielerorts hoch. Besonders Bellingham fiel dabei unschön auf. Der Real-Profi näherte sich der argentinischen Jubeltraube und verpasste schließlich Ersatzspieler Barco einen Schlag gegen den Hinterkopf.
Nicht der erste Zwischenfall
Sofort herrschte Aufregung. Der Argentinier drehte sich um und revanchierte sich mit einem Schubser. Teamkollegen müssen die Situation schließlich beruhigen. Hintergrund: Barco feierte den Ausgleich durch Enzo Fernandez (85.) provozierend vor der englischen Bank.
Nicht der erste Zwischenfall der Partie. Auch unmittelbar nach Abpfiff gerieten schon Siegtorschütze Lautaro Martinez und Morgan Rogers aneinander. Das Unparteiischen-Gespann um Schiedsrichter Ismail Elfath musste einschreiten.
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