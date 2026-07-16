Sam Neill: Familie gibt Todesursache bekannt

Der überraschende Tod von Sam Neill schockte Anfang der Woche Fans und Freunde. Doch gleichzeitig kursierten zahlreiche Spekulationen über die Todesursache des Hollywoodstars. Nun schafft die Familie Klarheit und erklärt: Daran starb der „Jurassic Park“-Star wirklich.
Erst vor wenigen Wochen gab Sam Neill bekannt, dass er krebsfrei sei. Umso überraschender kam Anfang der Woche die Nachricht, dass der „Jurassic Park“-Star im Alter von 78 Jahren verstorben ist.
Daran starb Sam Neill
Nun teilte der langjährige Sprecher des Schauspielers mit: Neill starb an einer Lungenentzündung. Die Entscheidung, die Todesursache bekannt zu geben, sei in Absprache mit der Familie getroffen worden, da in den vergangenen Tagen „Ungenauigkeiten und schlicht falsche Behauptungen“ über den Tod des Hollywoodstars kursiert seien.
Wie Neills Sprecher jetzt unterstrich, sei der Schauspieler nicht an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Doch die jahrelangen, intensiven Behandlungen hätten seinen Körper schwer belastet.
Auch Neills Lebensgefährtin, die australische Journalistin Laura Tingle, erklärte, dass die Krebsbehandlungen das Immunsystem des Schauspielers erheblich geschwächt hätten. Der Hollywoodstar sei in den vergangenen Wochen schwer krank gewesen und habe sich letztlich nicht mehr von der Infektion erholen können.
Dank „Wunder“-Therapie krebsfrei
Neill hatte 2023 seine Leukämieerkrankung öffentlich gemacht. In seiner Autobiografie „Did I Ever Tell You This“ (Hab ich Dir das je erzählt) schrieb er, dass er seit März 2022 wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde.
Erst Ende April teilte der neuseeländische Schauspieler dann mit, dass er dank einer „Wunder“-Therapie endlich krebsfrei sei. Er habe sich als Erster überhaupt der hochmodernen Krebsbehandlung unterzogen: „Es war Neuland und niemand wusste genau, was passieren wird.“
Die Therapie habe angeschlagen, freute sich Neill damals: „Ich hatte gerade erst wieder einen Scan – und es gibt keinen Krebs mehr in meinem Körper. Das ist etwas Außergewöhnliches.“
Mit „Jurassic Park“ zum Weltruhm
Die Rolle, die Sam Neill weltweit berühmt machte, spielte er vor fast 30 Jahren als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs „Jurassic Park“. In dem Dinosaurier-Blockbuster von 1993 nach Michael Crichtons Erfolgsroman „Dino-Park“ kämpfte er an der Seite von Laura Dern und Jeff Goldblum gegen die Riesenechsen.
Im selben Jahr begeisterte Neill auch in der emotionalen Dreiecksgeschichte „Das Piano“ im Neuseeland des 19. Jahrhunderts. In Jane Campions Film verkörperte er einen verklemmten Mann in einer arrangierten Ehe mit einer stummen Engländerin (Holly Hunter), die sich in den Nachbarn (Harvey Keitel) verliebt.
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