Sam Neill: Familie gibt Todesursache bekannt

Daran starb Sam Neill

Nun teilte der langjährige Sprecher des Schauspielers mit: Neill starb an einer Lungenentzündung. Die Entscheidung, die Todesursache bekannt zu geben, sei in Absprache mit der Familie getroffen worden, da in den vergangenen Tagen „Ungenauigkeiten und schlicht falsche Behauptungen“ über den Tod des Hollywoodstars kursiert seien.